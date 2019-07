"Seguridad Social" regresa a la ciudad 22 años después para cerrar La Mar de Ruido

"Seguridad Social" estará en lo más alto de la cartelera de La Mar de Ruido, una de las citas más tradicionales del verano de Avilés que este año se celebra en agosto, entre el viernes día 16 y el domingo 18. "Alcanzamos la décimo quinta edición este verano y no ha sido por azar", recalcó ayer Yolanda Alonso, la concejala de Cultura y Festejos, durante la presentación oficial del festival musical que reverderce desde hace tres lustros el quiosco de la música, la joya "art déco" que pide a gritos una reforma acorde a su peso en la historia de Avilés (el gobierno local la tiene prometida: empiezan a finales de año o comienzos del que viene).

La banda de José Manuel Casañ, la de "Chiquilla", la de "Por la mañana yo me levanto / y voy corriendo desde mi cama, / para poder ver a esa chiquilla / por mi ventana", hace veintidós años que no pasaba por Avilés, pero, en veinte días, cerrará La Mar de Ruido. "Esperemos que no llueva y no pase nada", cruzó los dedos Béznar Arias, el promotor del certamen por el que han pasado músicos tan preclaros como Germán Coppini, Alejo Stivel o "Doctor Feelgood". "Pero también músicos asturianos y avilesinos. Este año vueve 'Manifiesto', de Tonino Bustamante. "Lo que sé del heavy en Asturias es por él", reconoció la concejala del ramo.

La actuación de "Seguridad Social" es la penúltima incorporación a la programación musical de La Mar de Ruido. Antes que los valencianos, saldrán al escenario del quiosco de la música "Arizona baby", un cuarteto vallisoletano que se hizo grande en los festivales internacionales y que en 2009 fichó el sello independiente por excelencia en España: Subterfuge. Los dos son los encargados de la guinda de un festival que ha tenido presupuestos grandes, reducidos, nimios y, de andar por casa. Así quince años.

La programación la completan Leo Jiménez, "el mejor cantante heavy de España", en palabras de la concejala de Cultura. Tras él, que ya conoce al público avilesino (puso voz a un montaje musical basado en "Jesucristo Superestar"), tocarán "Fe de Ratas", "Manifiesto" y "Possession".

La segunda jornada del sábado es la de la banda de Elliott Murphy, un músico norteamericano aficado en Francia hace muchos años. "Ha estado en Avilés en tres ocasiones", dijo Arias. "Quería un músico con experiencia en este festival: Murphy la tiene y va a dar un gran concierto", aseguró el promotor del encuentro musical que cambia de aspecto el histórico parque del Muelle durante un fin de semana de cada verano.

El guitarrista y cantante tejano Buddy Whittington, tal y como adelantó LA NUEVA ESPAÑA, será la estrella de la jornada del sábado. Whittington, que tocó junto a John Mayall, estará acompañado -de nuevo- por Santi Campillo. Los dos pondrán ritmo de "blues" en una noche que concluirá con el ska de "Slow Burnin", que viene de Uruguay y que este verano hace tres festivales en España. Todos los ritmos para tres noches enteras.