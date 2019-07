Trasona reivindica la veteranía

Trasona celebró ayer por todo lo alto el primer día de sus fiestas patronales de San Pelayo dando mucho cariño a sus mayores. Casualmente, también ayer tuvo lugar el día de los abuelos. La asociación de festejos (Sofetra), se rindió a los más veteranos.

Desde que Sofetra organiza las fiestas de San Pelayo, hace cinco años, este es uno de los eventos más importantes de todos los organizados para las fiestas. Con un sentido homenaje fueron tres los vecinos que recibieron una placa distintiva que les reconocía como los vecinos más longevos de Trasona. Normalmente son dos los homenajeados, pero este año ha sido una ocasión especial.

"Anualmente escogemos al hombre y la mujer más mayores de Trasona. Este año la mujer es Rosa Solís, de 95 años. Es de aquí de toda la vida, pero ahora que está un poco pachucha vive en Avilés con su hija. Como no sabíamos si podría venir a recoger la placa o no, avisamos a la segunda mujer más mayor, que es Socorro Álvarez, de 93. Como finalmente Rosa pudo venir, no queríamos hacer el feo a Socorro, y hemos decidido entregarle la placa a ambas", explica Bernardo Duarte, miembro de la Asociación de Festejos.

El hombre que acompañó como condecorado a Rosa Solís y a Socorro Álvarez es Servando Díaz, de 89 años y que, según explica Duarte, "está muy bien para la edad que tiene". A Díaz le emocionó el hecho de que sus vecinos le hiciesen entrega de esta placa. Declaró a los presentes, emocionado, que hacía años que no asistía al recinto de la fiesta, pero que el de ayer fue uno de los días más felices de su vida.

"Desde la asociación consideramos que es un evento muy importante. Nuestros mayores suelen ser, por regla general, gente de Trasona de toda la vida. Precisamente por eso les tratamos desde el respeto y el cariño, y tenemos este detalle con ellos", explicó Duarte, con la emoción propia de un evento que reunió a decenas de vecinos de la parroquia.

A las 18.00 horas, los residentes de Trasona acudieron a la carpa de la fiesta, ubicada frente al centro social, para arropar a sus mayores en este evento. Fueron los propios miembros de la asociación de festejos quienes se encargaron de entregar las distinciones a los tres homenajeados, que seguramente recuerden este día como uno de los más especiales de todas las fiestas que han vivido. Y ya son unas cuantas.