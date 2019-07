Santana estrena comisión festiva

Los luanquinos pusieron ayer buena cara al mal tiempo: los organizadores de las fiestas de Santana tenían claro que querían celebrar su particular "comida en la calle" contra viento y marea. Y lo lograron. Con todo preparado para vender raciones de paella y costillas a los asistentes, improvisaron una carpa para atechar algunas de las mesas de las que disponían.

"A pesar de que sabíamos que daban lluvias, quisimos intentarlo. Ayer (por el viernes) pedimos permiso al Alcalde para organizar la comida de nuevo el lunes, esperando que el tiempo mejore y la asistencia sea mayor", explicó Toño Pinón, quien se encarga de que las fiestas de Santa Ana sean una realidad.

"Existía el peligro de que la fiesta dejara de hacerse e intenté todo para que se organizasen. Santana no puede quedarse sin sus fiestas. Finalmente yo mismo me he encargado de sacarlas adelante con la colaboración de algunos vecinos y amigos más", detalló Pinón.

Los propios vecinos del barrio de Santana son quienes están luchando por recuperar sus tradiciones. "A pesar de que este año, por ser el primero que nos hacemos cargo, está siendo un poco duro, la idea es crear una asociación de vecinos para organizarlo todo bien. Esperemos que sea posible", contó el organizador. Gracias a la colaboración vecinal estas fiestas han podido salir adelante y esperan que esto sea tan solo el inicio.