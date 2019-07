CC OO urge más medios humanos y materiales para evitar accidentes en la rula de Avilés

La sección sindical de Comisiones Obreras (CC OO) de la Autoridad Portuaria de Avilés mostró ayer su pesar por la muerte de Enrique Garay Albizuri, un marino vasco de 75 años que había venido a Asturias de vacaciones con su esposa. Una carretilla mecánica de las que se usan en la rula de Avilés para transportar cajas de pescado se cruzó en el camino del hombre hiriéndolo de gravedad. Falleció pocas horas después. Instaron además a la Autoridad Portuaria "a que adopte sin más dilación las medidas oportunas y dote de los medios necesarios (humanos y materiales) para que tragedias como esta no vuelvan a repetirse". "Es su competencia y su responsabilidad no solo adoptarlas sino velar porque las mismas se cumplan, y que las actividades que se realizan dentro de la Zona de Servicio del Puerto se lleven a cabo en condiciones de seguridad. En este punto nos vemos obligados a hacer hincapié en que las cámaras de vigilancia no evitan ni los accidentes ni los sucesos, y que únicamente la presencia permanente de la Policía Portuaria podría ordenar la caótica zona en la que se ha convertido el muelle pesquero, abierto al público y a vehículos sin ningún tipo de control, para, de esta manera, hacer de esta zona un entorno más seguro", manifestaron.

"También creemos que es nuestra obligación, hacer un llamamiento a la ciudadanía en general, para intentar concienciar sobre el gran número de riesgos de todo tipo catalogados en el complejo pesquero. Al tratarse de una zona de trabajo, y a pesar de entender el potencial atractivo para pasear a la vera de la ría, contemplando las embarcaciones y el duro trabajo que realizan los que en ellas se ganan la vida, el muelle pesquero es un lugar nada recomendable para su uso como zona lúdica o de esparcimiento. Como opción, recordamos que existe la posibilidad de inscribirse en las visitas guiadas, las cuales, de una manera controlada, son la mejor opción para conocer a la perfección tanto la zona, como el trabajo que en ella se realiza", añadieron, y al tiempo que agradecieron el trabajo del equipo sanitario que se desplazó días atrás a socorrer a Enrique Garay, a los agentes y el jefe de equipo de la Policía Portuaria que participaron en el lamentable suceso.