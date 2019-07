La Granda abre sus cursos con un alegato contra las autonomías y el sector público

Francisco Rodríguez, presidente de Industrias Lácteas Asturianas-Reny Picot, se presentó ayer en La Granda como lo que es: "Empresario, que no político". "El empresario es un ciudadano poco dado a hablar por hablar, y si alguna vez dice cosas es porque se siente urgido por la necesidad de clarificar las relaciones con la sociedad en la que vive y porque tal vez siente la aprehensión producida por el compromiso adquirido", dijo este firme defensor del sector privado que ayer alzó la voz, y advirtió: "El Estado autonómico, la empresa pública y la globalización están entre los problemas más acuciantes de nuestro tiempo, y siento que me tachen de alarmista, pero me guían las mejores intenciones para mi país". Rodríguez abrió así la 41º edición de los cursos de La Granda que se desarrollarán como es habitual en el chalé de Arcelor-Mittal hasta finales de agosto.

El empresario naviego leyó su conferencia dividida en tres apartados bien diferenciados. Para hablar del Estado autonómico hizo suyas las palabras del filósofo Ortega y Gasset, considerado padre al menos espiritual de las autonomías. De aquella cosecha intelectual de 1926, esta siembra, a juicio de Francisco Rodríguez: "Hoy tenemos 17 parlamentos en España, cada uno de los cuales alberga distintos grupos políticos, lo que desde luego podrá asegurar la participación democrática y representativa más extensa, pero el resultado es la aparición de muchos más conflictos que aquellos que se resuelven y la dificultad creciente para una gobernabilidad racional y equilibrada para el conjunto del país".

Para Rodríguez, "resulta imposible" llevar a cabo de esta forma una política nacional coherente y hacer valer el principio de que la justicia es igual para todos los españoles. Unos ejemplos: la aplicación o no del impuesto de sucesiones o el que graba los patrimonios según se trate de unas u otras autonomías.... "Todos sabemos que en un mercado libre, como pretende ser el español, cualquier diferencia de trato fiscal entre regiones, además de constituir un galimatías jurídico, es también una fuente de competencia desleal y conduce a romper la unidad del país". El empresario del sector lácteo fue más allá y analizó "la más palpable y antidemocrática compra de escaños" al depender las autonomías de los fondos transferidos desde el Gobierno central. "Para que unos obtengan mayor proporción de fondos públicos procedentes de las arcas comunes, otros deberán conformarse con ver mermada su participación. Y todos sabemos también que esa discriminación injusta e insolidaria no beneficia en nada a la salud política de España ni a la armonía entre sus regiones. Tampoco da lugar a un futuro sin nubarrones", subrayó ante un nutrido aforo.

Dedicó también en relación al Estado autonómico unas palabras a los funcionarios: "Producen gastos que sumados a sueldos e incentivos plantean una razonable incógnita sobre las posibilidades de los contribuyentes para hacer frente a los costes del sistema. Entre tanto nos queda el recurso de implementar la deuda pública, pero también corre el riesgo de desaparecer si el país llega algún día a la insolvencia derivada de que produce menos de lo que gasta". Refirió, asimismo, que las autonomías "constituyen el modus vivendi de mucha gente". Pero alertó de nuevo del riesgo de abocar el país a la quiebra. De ahí que su voto, dijo, sea a favor de la racionalización de la vida en todos los sentidos para acabar con los dispendios.

Rodríguez leyó su discurso en compañía, entre otros muchos, de Juan Velarde, el presidente de la asociación que organiza los seminarios, de Emilio de Diego, que los dirige, del rector de la Universidad de Oviedo, Santiago García Granda, y del alcalde de Gozón, Jorge Suárez. Asistió también el flamante consejero de Industria, Enrique Fernández.

Si buena parte de la conferencia de Rodríguez versó sobre el Estado de las autonomías, el empresario no quiso pasar por alto la función actual de la empresa pública. Y comenzó por el principio, haciendo alusión al antiguo Instituto Nacional de Industria (INI) y su pretendido principio de subsidiariedad del Estado que no fue tal. "El INI acabó siendo un competidor más de las industrias lácteas, cárnicas, el tabaco, los muebles, las salsas de tomate... Todas actividades suficientemente cubiertas por la iniciativa privada y que de ninguna manera precisaban que sobre ellas cayera la pesada mano pública disfrazada. Al final de todo el proceso, con la mayoría de las empresas púbicas en una situación económica nada envidiable, se fueron privatizando poco a poco excepto algunas que perduran en la actualidad". La democracia, dijo, trajo viento fresco. Pero fue solo un espejismo. El número de entes públicos supera los 19.000. "Las cuentas contables de las llamadas empresas públicas lo aguantan todo, incluso las pérdidas, dado que éstas se compensan con más fondos procedentes de las arcas comunes. El sector privado tiene que hacer frente a la competencia desleal a la que, además, paga en forma de impuestos", manifestó Rodríguez.

El empresario concluyó su ponencia haciendo una crítica justificada de la llamada globalización: "Es un fenómeno económico sobre el que hay que discutir a mi modo de ver porque la globalización se trata de comprar cosas donde están más baratas para venderlas después procurando que el margen de beneficio sea el mayor posible, y eso va en contra de los señores que tienen un puesto de trabajo en el país donde los salarios son más bajos. Su puesto de trabajo está en entredicho". Francisco Rodríguez habló de neocapitalismo, y apostó por cambiar el viejo concepto marxista de plusvalía por otro idealista, de "plusriqueza". También defendió la importancia de hacer riqueza por el bien común. "Pasa ya de ser un deseo a una necesidad en nuestro tiempo. El empresario actual debe vacunarse contra el recelo inicial que toda actividad empresarial suscita".

El empresario asturiano concluyó entre aplausos. Luego, ante los periodistas, aseguró tener una excelente relación con todos los expresidentes autonómicos, hizo breve mención a los problemas del sector lácteo, restó importancia a la no investidura de Pedro Sánchez y dejó claro que el país sigue funcionando sin gobierno "porque la economía no depende solo de los políticos, también de los empresarios y de la clase trabajadora". Eso es Francisco Rodríguez, un empresario que ayer alzó la voz "aunque hablar está en desuso".