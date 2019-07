Un inspector de Hacienda califica de "absoluto dislate" la contabilidad del Centro Niemeyer

El inspector de Hacienda que colaboró en la investigación del "Caso Niemeyer" expuso ayer en el juicio que se celebra en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial que la contabilidad de la Fundación entre los años 2007 y 2009 era "un dislate absoluto", con "facturas falsas" incluidas, y que cuando más adelante "se puso en orden ,se hizo muy mal, de manera absolutamente heterodoxa". Llegó a afirmar que los patronos no podían conocer el destino del gasto de la entidad con las cuentas en la mano: "Viendo la contabilidad del Niemeyer, no sabes en lo que se está gastando", señaló A. Á. B. O.

El perito respondió durante más de seis horas (la sesión se prolongó hasta las ocho de la tarde) a las cuestiones que se le plantearon y que se centraron en los informes que emitió sobre la denuncia inicial que presentó la Fundación y las cuatro ampliaciones posteriores. En esos informes se basa la acusación que ha llevado al banquillo de los acusados al exdirector del Niemeyer, Natalio Grueso; a su exmujer, Judit Pereiro; al agente de viajes José María Vigil, al abogado José Luis Rebollo (exsecretario de la Fundación) y al exjefe de producción del centro cultural, Marc Martí.

El inspector de Hacienda A. Á. B. O. concluyó durante su investigación que el Niemeyer abonó a Viajes El Corte Ingles, su principal proveedor de servicios, gastos ajenos a su actividad, que se crearon facturas falsas y alteraron conceptos para que no se reflejasen en las cuentas anuales de la entidad o que se registraron conceptos ficticios, una presunta trama fraudulenta en la que implica directamente a Grueso y Vigil. También detalló facturas de viajes realizados por Judit Pereiro y otras de viajes que disfrutaron personas ajenas laboralmente a la Fundación (familiares o amigos de los ahora procesados). Según los informes, los cargos indebidamente facturados en viajes al Niemeyer superan los 174.000 euros y entre ellos se encuentran algunos de índole privada.

Sobre el deslizamiento del gasto de unos ejercicios a otros, dijo que esta práctica "altera el resultado contable", dando una "imagen irreal" del estado de las cuentas de la Fundación. Habló directamente de "alteraciones de facturas por parte del señor Vigil" y dijo que se intentó ocultar el gasto en algunos casos, poniendo como ejemplo que el Niemeyer pagó por el rodaje en Asturias de una película de Woody Allen cuando no aparece registrado. "Se puede vender que no ha costado que Woody Allen estuviese aquí porque no aparece ningún gasto vinculado al proyecto de Woody Allen en España, pero porque está asociado (el gasto) al C8" (actividad organizada por el Niemeyer en Avilés)", apuntó el perito.

El inspector de Hacienda considera que con este tipo de "anomalías" se buscaba "ocultar el gasto" y calificó de "extremadamente complejo" el trabajo que realizó durante la instrucción. "Mirando las cuentas anuales, en absoluto se podría haber sabido esto", afirmó. El perito habla de una trama fraudulenta: "Es difícil ponerse en la cabeza de las personas que han hecho todo esto", apuntó. E incidió en que los patronos no podían saber, en base a la documentación de la que se disponía y al desbarajuste contable, si los ahora acusados "viajaron a Londres o a Pernambuco".

El abogado defensor de Grueso, Fernando Burgos, cuestionó las conclusiones a las que llegó el testigo en sus informes y puso como ejemplo una serie de facturas en las que el inspector de Hacienda pudo haber incurrido en errores. Le respondió que hay incidencias en el 96% de las facturas en las que aparece Judit Pereito y en el 100% de las de Vigil. "No me puedo creer que sean errores (?) Siempre que aparecen viajes de familiares (de los acusados), o se ocultan o no aparecen sus nombres", apuntó.

Portazo en la sala

La anécdota de la jornada la protagonizó el hermano de Natalio Grueso, que siguió la sesión desde los asientos reservados para el público. Salió de la sala dando un portazo cuando el presidente del tribunal, Javier Domínguez Begega, llamó la atención a Fernando Burgos por la "improcedencia" de una cuestión que planteó al perito. El magistrado pidió a la auxiliar judicial que fuese en su busca, pero el hermano del principal acusado se negó. "Toma nota el tribunal", dijo Begega. El cuestionario al inspector de Hacienda por parte de las defensas continuará hoy.