Manolo Díaz vio un "interés claro de Foro" por destruir el Niemeyer

El productor musical Manolo Díaz, que fue nombrado presidente de la Fundación del Niemeyer en el patronato del 4 de junio de 2011, expuso ayer ante el tribunal de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial que Foro, el partido que fundó Francisco Álvarez-Cascos, tuvo un "interés claro por destruir" el Centro Niemeyer e incidió en que "se veía claramente en qué gastaba el dinero Natalio (Grueso), porque se lograban cosas increíbles" durante su etapa al frente del proyecto cultural avilesino.

Díaz, que compareció como testigo de la defensa de Grueso en el juicio del "Caso Niemeyer", señaló que la suya ha sido una "carrera internacional muy afortunada y de éxito intachable" en el sector de las multinacionales discográficas y que vio en su nombramiento como patrono del Niemeyer "una guinda" a su carrera. Dijo que fue el entonces presidente del Principado, Vicente Álvarez Areces, quien le propuso formar parte del patronato de la Fundación del Centro Niemeyer con el objetivo de ayudar a la entidad a "desligarse de la financiación pública y atraer a patronos privados".

En esa reunión del 4 de junio de 2011 no solo fue nombrado patrono, sino también presidente de la Fundación (hasta entonces habían ocupado ese cargo las sucesivas consejeras de Cultura del Principado). "De repente, me nombraron presidente, fue sorprendente (?) No debería haber aceptado (el cargo), tenía la impresión de que todo iba sobre la seda", señaló ante el tribunal.

Fue entonces cuando Foro desbancó al PSOE de la presidencia del Principado. "Tuve la mala suerte de que nada más elegirme, otro partido ganó las elecciones. Me citó el nuevo Gobierno y me dijo que el Niemeyer estaba podrido, que era un desastre, que iban a tirar de la manta y sacar a la luz un montón de cosas (?) El Gobierno de Asturias, incomprensiblemente, tenía un interés claro por destruir lo que se había construido", señaló el testigo, que dijo haber vivido con contrariedad la actitud del Gobierno forista pues "todo el mundo estaba muy contento, especialmente los comerciantes, que incrementaron las ventas".

Manolo Díaz, que presidió la Fundación del Centro Niemeyer durante el año en el que la entidad no se reunió tras la crisis abierta con la llegada de Foro al Principado , subrayó que "el Niemeyer no es de un partido político, es de todos los asturianos" y opinó que "para hacer programación de poco coste ya estaba la Casa Cultura de Avilés, que lo hacía muy bien". Aseguró que como patrono sabía que "había tensiones de caja" ("lo sabía todo el mundo", pormenorizó) y que lo que se gastó en el Niemeyer bajo la dirección de Natalio Grueso, ahora procesado, "fue muy poco en comparación con otros centros culturales del mundo".

"Gastar para lograr sus objetivos era lo que tenía que hacer el director general y se veía claramente en qué lo gastaba porque se lograban cosas increíbles (?) Tenía libertad para lograr esos objetivos, que consistían en llenar el Niemeyer de contenido muy importante y de alto nivel", señaló.

El testigo entró en contradicciones cuando el fiscal Alejandro Cabaleiro le preguntó si conocía la deuda que tenía acumulada la Fundación con Viajes El Corte Inglés y dijo no recordar aquellas cuestiones relacionadas con las cuentas y las auditorías. "Sufrí mucho viendo cómo se destruía algo que había sido muy meritorio (?) Fue una historia incomprensible y muy triste", aseveró al tribunal el productor musical asturiano.