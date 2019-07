La Corporación grava con el IBI máximo a los inmuebles de más de 1,2 millones

El Pleno corverano adoptó ayer una serie de acuerdos que eleva la presión fiscal en el concejo. El gobierno llevó a Pleno para someterlo a votación la subida hasta el tipo máximo que prevé la ley del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) para aquellos que posean bienes o inmuebles por un valor superior a 1,2 millones de euros. Todos los grupos políticos votaron a favor de este incremento, que afecta a 21 bienes o inmuebles corveranos. "Evidentemente, estamos de acuerdo en que pague más quien más tiene", declaró Sara Paz Suárez, concejala de Izquierda Unida.

A diferencia del IBI, la pretendida subida de las tasas de agua, basuras y alcantarillado sí que generó controversia. "En el caso del suministro de agua hay un déficit del 8%; en el de la recogida de basuras, del 13%; y en el caso del alcantarillado, del 19%. Con la propuesta planteada para el año 2020, el coste del agua para una familia tipo de cuatro miembros se incrementa en 16,30 euros al año; el del servicio de recogida de basuras, en 2,16 euros al trimestre; y en el alcantarillado, en 13 céntimos al mes", explicó Ana Fe Amo, concejala de Hacienda del PSOE. Tanto el PP como el partido en el gobierno votaron sí a esta iniciativa; Somos votó "no" e IU optó por la abstención.

Por otro lado, todos los grupos, a excepción de IU, que optó por la abstención, votaron sí al incremento de los precios públicos. "Este caso es diferente que las tasas. La escuela de verano tiene un déficit del 84%, es una diferencia considerable", explicó Rogelio Crespo, concejal de Somos.

Otra de las propuestas del gobierno que generó polémica fue la de reembolsar a tres cargos públicos municipales las pagas a las que renunciaron en el año 2012, algo a lo que la oposición se mostró reacia. "Dos de ellos ya ni siquiera siguen en esos puestos, y el tercero es el actual Alcalde, que considero que tiene un sueldo suficiente como para no necesitar este extra", expuso Sara Paz (IU). "No es que cobren de más, sino que cobrarán lo que no cobraron en su momento", alegó Ana Fe Amo. A excepción del PP, que se abstuvo, el resto de la oposición votó en contra.

Fue una sesión plenaria intensa en la que a pesar de la tensión hubo tiempo para adoptar otros acuerdos, como la mejora eficiencia energética del alumbrado en la localidad de Villa, la implantación de recogida de basura orgánica en diferentes puntos del concejo o el aumento de las retribuciones que cobran los concejales en concepto de dietas y asignaciones.