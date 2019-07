La Fiscalía mantiene la petición de once años para Grueso y Martí queda absuelto

El exjefe de producción del Centro Niemeyer, Marc Martí, no fue cómplice de malversación y quedará absuelto del "caso Niemeyer". Las acusaciones pública y particular retiraron ayer los cargos contra Martí una vez finalizada la fase probatoria del juicio que se viene desarrollando en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Asturias desde el pasado marzo. El fiscal Alejandro Cabaleiro mantiene la petición de once años de cárcel para el exdirector del Niemeyer, Natalio Grueso, al ver probado durante el juicio que cometió un delito continuado de malversación en documento mercantil y societario, este último en relación con otro de insolvencia punible. También mantiene la acusación y la pena solicitada para el resto de los acusados: el agente de viajes José María Vigil (ocho años); la exmujer de Grueso, Judit Pereiro (dos años y seis meses) y el exsecretario de la Fundación del Niemeyer, José Luis Rebollo (dos años y tres meses).

El abogado Alejandro Riera, que ejerce la acusación particular en nombre de la Fundación del Niemeyer, se adhirió a la petición de la Fiscalía apelando a un acuerdo del patronato (en sus conclusiones provisionales pedía 15 años de prisión para Grueso). Los cuatro abogados defensores mantienen que no ha quedado probado delito alguno y pedirán al Tribunal la libre absolución, como planteaban e en sus conclusiones provisionales.

"Marc está muy satisfecho, tal y como se desarrolló el juicio era previsible (la retirada de la acusación)", señaló su abogado Javier García. El exjefe de producción del Niemeyer, que trabaja ahora para el Teatro Español de Madrid, reconoció en el juicio que había cobrado del Niemeyer 9.000 euros a través de unas facturas falseadas por el trabajo que desempeñó como colaborador para el centro cultural antes de ser contratado.

"Al margen de que haya habido una irregularidad a la hora de documentarlo en unas facturas que no correspondían a la realidad, Marc ha venido prestando unos servicios profesionales muy cualificados para el Centro Niemeyer desde el año 2008 y estos pagos francamente moderados, de 9.000 euros, por 18 meses de trabajo tenían justificación. Podrá haber una irregularidad administrativa, pero no constituye un delito de malversación", expuso García tras la sesión. Y añadió: "En nuestra calificación ya manifestábamos que esas facturas, como ocurre con relativa frecuencia, eran necesarias porque Marc estaba en el paro, cobrando el desempleo". El fiscal Alejandro Cabaleiro y el abogado Alejandro Riera (que representa a la Fundación del Niemeyer) han pedido que se deduzca testimonio por tentativa de estafa procesal, por haber presentado un documento que se supone falso en la fase de instrucción del caso.

Sobre la imputación de Martí durante todos estos años y su "pena de banquillo", su abogado señaló: "Solo hay que ponerse en su lugar. Son muchos años, es un hombre joven, ha tenido un niño hace un año y pico. Ha visto su vida personal y profesional amenazada".

El abogado defensor del exjefe de producción del centro cultural avilesino realizó estas declaraciones una vez finalizada la última sesión de la fase de presentación de pruebas del juicio del "caso Niemeyer", jornada en la que culminó el interrogatorio al inspector de Hacienda que colaboró con el juez instructor en la investigación y en la que también prestó declaración el responsable de Comunicación del Niemeyer durante la etapa de Grueso, P. Z. G.

El perito de la Agencia Tributaria se mantuvo contundente sobre las conclusiones recogidas en sus informes. Cree que hubo alteraciones de facturas y que las "anomalías" detectadas tenían como fin "ocultar el gasto" real de la Fundación del Niemeyer.

El acusado José Luis Rebollo, que se representa a sí mismo en el procedimiento, le preguntó si el reconocimiento de deuda de 260.000 euros suscrito con Viajes El Corte Inglés en 2009 es "compatible con querer engañar al patronato". El perito A. Á. B. fue tajante: "Veo la necesidad de poner al día algo que no se puede sostener de manera en la que estaba, obligado por las circunstancias. No es en absoluto transparente, se aclara que hay más deuda pero no se dice el motivo por que no están las facturas, no hay constancia documental. No hay más justificación que un informe suyo. Cualquier deuda tributaria tiene que tener un soporte documental; si éste no existe, no hay transparencia".

El abogado de Judit Pereiro, Luis Tuero, preguntó al perito si analizó si los viajes en los que aparece su clienta fueron "necesarios o convenientes" para los fines de la Fundación del Niemeyer. "Yo no he entrado en eso, se me pidió un análisis contable. Y vi gastos que parecen falsificados, que están ocultos y no son inocentes, que se producen de manera consciente y ordenada para ocultar a determinadas personas en determinados momentos (...) La causa por la que lo acompañó (a Grueso) ni me compete ni me preocupa. Ese gasto se ha ocultado en las facturas de la Fundación del Niemeyer", obtuvo como respuesta del perito, que dijo que Judit Pereiro solo aparece como beneficiaria de tres servicios contratados por el Niemeyer a través de la agencia de viajes "cuando debería aparecer en más de sesenta".

El exresponsable de Comunicación del complejo cultural, P. Z. G., fue el último testigo del juicio del "caso Niemeyer". Reconoció ser "amigo" de todos los procesados y expuso que Grueso lo contrató en febrero de 2008 y se mantuvo en el puesto hasta agosto de 2010. Confirmó que cuando comenzó a trabajar en el centro cultural, Martí ya era colaborador "para los temas de cine" y dijo que "muchas veces" encargó directamente viajes a José María Vigil "para Judit Pereiro", entre otras personas.

Sobre la relación profesional de la exmujer de Grueso con la Fundación del Centro Niemeyer, dijo que "era una más, como Chema" (por Vigil) e incidió en que solía acompañar a las estrellas que visitaban Avilés y a sus séquitos. "En el Niemeyer éramos solo tres personas, Joan (Picanyol), Natalio y yo. Yo contaba con Judit y con Chema para todo, necesitábamos manos. No dábamos para más", señaló. Y añadió: "Judit generaba ese entorno de confianza con la estrella, algo clave para que Woody Allen, Kevin Spacey o Brad Pitt quisieran volver. Y eso lo hacía Judit".