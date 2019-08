Asturias desarrolla máquinas para copiar en 3D células y fabricar órganos vitales

"En Idonial nos estamos especializando en la fabricación de máquinas para hacer posible la réplica en 3D de células vivas, el paso previo para la fabricación de órganos vitales por parte de centros de investigación, universidades, hospitales". Esto lo desveló ayer Íñigo Felgueroso, el director general de la fundación que incluye desde comienzos de año los trabajos que hasta ahora habían llevado por separado la Fundación ITMA y la Fundación Prodintec, en la ponencia que presentó ayer en el curso "Las empresas asturianas ante el reto del I+D+i", un seminario que se desarrolló ayer en el chalé de La Granda bajo la coordinación del profesor Juan Carlos Campo, el director de la Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón.

El desarrollo de la impresión 3D -Felgueroso se refiere a ella como "fabricación aditiva"- es una seña de identidad de los investigadores de Idonial, como centros de investigación en Avilés, en Gijón y Llanera. "Empezamos con la impresión en 3D por los plásticos, luego por los metales. Se ha ampliado ahora a temas como el cemento, pensando en la construcción. Hay máquinas de todos los tamaños. La que tenemos en Gijón es de 5 x 4 metros. Podemos hacer piezas de construcción a escala habitación", explicó el investigador. "La bioimpresión supone dar el salto a material vivo. Es decir, en vez de ir colocando un material plástico o cemento, células vivas. Así podemos pensar en poder fabricar material vivo, dígase piel, dígase una córnea y, en el futuro, un órgano", destacó Felgueroso.

El gerente de Idonial no quiso marcarse plazos sobre el desarrollo de los artefactos que van a permitir la creación de órganos por medio de la fabricación aditiva: "No sabemos cuántos años quedan para concluir este tipo de investigaciones, pero se están haciendo avances. Es una tendencia clara a nivel internacional y en algún momento había que empezar. Y lo estamos haciendo ahora. El tema de piel es quizá el más sencillo: es bidimensional. Pese a todo, no es sencillo y no quiero pensar en todos los procesos de homologación que vendrán en el futuro", admitió el investigador.

Defensa. "El año pasado terminamos un proyecto de la Agencia Europea de la Defensa, que quería disponer de un fábrica portátil. Las máquinas estaban fijas en las instalaciones, en Europa o en los Estados Unidos. La Agencia vio, así, que la posibilidad de disponer de piezas se hacía complejo. La idea conceptual era trasladar una fábrica físicamente con un avión, colocarla en un sitio, conectarla a la red para poder recibir ficheros vía internet con el fin de poder fabricar piezas in situ. La Agencia Europea sacó una licitación, nos presentamos, la ganamos y lo que hicimos fue diseñar, desarrollar y construir ese contenedor", explicó el director de Idonial. "Hicimos unas pruebas de validación en Zaragoza con un avión militar: fueron exitosas", recalcó Felgueroso.

"Empezamos con materiales plásticos, con lo que relativamente era más sencillo. Con estas fábricas portátiles no vamos a fabricar pistolas, ni cañones, se van a hacer por métodos convencionales. Al trabajar mano a mano con el Ejército hemos visto una serie de piezas -a veces muy sencillas- que sin tener requerimientos mecánicos muy altos te pueden echar abajo una operación militar. Un objetivo de este proyecto era la identificación de esas piezas, las que pueden echar atrás una operación porque te falte una hebilla... Con esta fábrica nuestra, se pueden construir 'in situ', sin esperar días, sin depender de transportes. Lo hemos hecho desde aquí, desde el Principado. En compañía del Principado, la llevamos a la feria de Hannover, la más importante del mundo del sector industrial", contó el investigador. "No estamos solos en el mundo: sabemos que en los Estados Unidos y en algún país europeo están haciendo tecnología similar a la nuestra, pero esta licitación la ganamos nosotros y eso da fe sobre la buena posición que tiene Idonial en el sector de la fabricación aditiva, la impresión 3D. No estamos solos, nos estamos codeando con centros tecnológicos de importancia europea", concluyó Felgueroso.