La ONCE "riega" El Carbayedo con seis premios de 35.000 euros

"Le vendí un cupón a mi hermana... ¡y ha tocado!" María Covadonga Romero, encargada del kiosco de la ONCE de la avenida de Portugal donde se vendieron el martes seis boletos premiados con 35.000 cada uno de ellos, estaba ayer eufórica. "Mi jefe me llamó a las ocho de la mañana. En un primer momento me asusté porque pensé que había pasado algo. En cuanto me lo contó me di cuenta que uno de los premios se lo había vendido a mi hermana", abundó Romero, muy ilusionada. El impacto de la noticia del premio que "regó" El Carbayedo con 210.000 euros no se hizo esperar: "Normalmente vendo ochenta cupones al día; hoy (por ayer) a las once y media ya llevaba setenta", aseguró Romero.

En la zona de La Palmera, donde se ubica el puesto de la ONCE, se formó mucho revuelo por lo ocurrido y a medida que se sabía lo sucedido cada vez se acercaba más y más gente. "Se ha corrido mucho la voz y después de conocerse el premio vinieron muchos vecinos", continuó. "¡Que me dices!" gritaban algunos que se enteraban de la noticia en mitad de la calle. Otros, disgustados, se lamentaron de no haber tentado la suerte. Todos compraron cupones esperando que la suerte se repita: "Quiero uno con premio para hoy", exclamó una señora que no se podía creer lo ocurrido. Otro vecino, muy nervioso, comprobó si él era uno de los ganadores, aunque no tuvo tanta suerte como Beatriz Romero Pérez. "Me llamó mi hermana para darme la noticia, pero no me lo creía, pensé que era mentira", expresó muy asombrada y contenta la ganadora. Las hermanas saben fijo que el dinero lo destinarán a pagar algunos "pufos pendientes" y a "irse de vacaciones".

El numero premiado fue el 74.587 y se vendieron seis cupones en El Carbayedo. "Estamos felices", concluyó la vendedora. La semana pasada, el juego "Rasca y gana" también repartió pellizcos de dinero en el Carbayedo con premios de más de seiscientos euros. En toda Asturias se repartieron en total 245.000 euros: seis cupones premiados con 210.000 euros en Avilés y uno en Oviedo con 35.000.