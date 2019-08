Los aficionados entregan 306 firmas para poder pescar en el dique de San Juan

Los pescadores aficionados de varias localidades asturianas presentaron ayer en el registro municipal del Ayuntamiento de Castrillón un escrito avalado por 306 firmas en el que piden a la Autoridad Portuaria de Avilés que les permita pescar en el dique de la playa de San Juan de Nieva, al que está prohibido acceder tras la muerte de dos personas.

Los aficionados, pese a la prohibición, quieren seguir accediendo al espigón de la playa, pero el Puerto sostiene que es una zona peligrosa, como quedó acreditado con las dos muertes que ocurrieron en el lugar en 2018: la de la atleta avilesina Élida Fernández en enero y la del corverano José Ramón Pérez Sáiz, "Campino", en mayo.

"Los pescadores de toda la comarca, incluso de Oviedo, Gijón o las cuencas mineras, fuimos siempre a esa zona, no entendemos que ahora se nos prohíba. Hablamos con el presidente del Puerto, Santiago Rodríguez Vega, pero no nos da permiso para entrar", señaló Celestino Rodríguez, portavoz del colectivo que ayer fue el encargado de entregar las firmas. Rodríguez Vega señaló que "la prohibición es por seguridad, se trata de una escollera de protección marítima y no se puede acceder a ella". En el acceso al espigón hay una cadena que cierra el paso y un cartel bien visible que informa del peligro. Además, la Autoridad Portuaria modificó el año pasado la normativa de sanciones e introdujo una específica de carácter grave para castigar con una multa de 300 euros a aquellas personas que accedan al dique sin autorización. "La mayoría somos personas mayores, jubilados, gran parte de los firmantes tenemos más de 60 años, nos gusta pescar y siempre fuimos a esa escollera, desde que se nos prohibió se nos obliga a ir a sitios más peligrosos", concluyó Celestino Rodríguez.