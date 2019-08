El Centro Niemeyer celebra la próxima fiesta de difuntos con "Horror"

El Centro Niemeyer programa "Horror. El show que nunca se debió hacer" para la próxima fiesta de difuntos, el viernes 1 de noviembre (20.30 horas). El auditorio del complejo cultural de la ría será el escenario de una recreación a partir de la legendaria película setentera "The Rocky Horror Show", una producción que se estrenó hace pocas fechas en Gijón.

En "Horror" un grupo de actores llega a un teatro con intención de poner en marcha los últimos ensayos de la comedia musical de culto. Aunque les sobra entusiasmo y motivación, la suerte no parece estar de su lado y, para colmo de desdichas, el actor protagonista ha abandonado la producción. A pesar de todas estas calamidades no se dejan abatir y se ponen a ensayar, pero pronto se dan cuenta de que no podrán avanzar sin el personaje clave del espectáculo.

La obra, con dirección de escena y dramaturgia de Laura Iglesia, cuenta con la dirección musical de Álvaro Bárcena y con un reparto compuesto por: Luis Alija, Rodrigo Cuevas, Carlos Dávila, Pedro Durán, Arantxa Fernández Ramos, Yasmín Sadeghi y Nerea Vázquez. Además, cuatro músicos en escena, pondrán la banda sonora de esta obra que sorprenderá no solo a los fans de la versión original sino a todo tipo de públicos.