El gitano agredido en El Cruce "sigue muy grave en el HUCA", según sus familiares

"Está muy grave. Sigue ingresado en la UCI (Unidad de Cuidados Intensivos) del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) y su estado no mejora". La familia de Julio F. J., el gitano que presuntamente fue agredido por varias personas en El Cruce (Llaranes) la madrugada del 17 de julio sigue en vilo. La recuperación de la víctima no avanza todo lo rápido que cabría esperar y temen que el avilesino no se recupere o padezca graves secuelas. "Sigue en coma y en la UCI", explicó ayer sucintamente a este periódico uno de sus allegados.

Mientras tanto, la Policía Nacional sigue investigando un caso por el que, hasta el momento, hay al menos un detenido: un individuo que se presentó en la comisaría de la calle Río San Martín y que aseguró estar involucrado, aunque sólo como testigo, en la pelea que mandó a Julio F. J. al hospital.

Según el relato de un testigo, la agresión a Julio F. J. se fraguó en un bar del Cruce la noche del 16 de julio. Sobre las 22.30 horas, la víctima discutió con un hombre en un bar de la zona. "Empezaron a meterse el uno con el otro por temas de raza", relató este periódico una persona que presenció los hechos. Fue entonces cuando L. B. y su hijo, L. P. B., intermediaron en la disputa y pegaron un sopapo a la víctima. Unas horas más tarde, ya en la madrugada del día 17, trabajadores de la zona vieron cómo un grupo "de entre seis o siete personas" tenían rodeado al afectado en un garaje. "Cuando lo tenían acorralado se escuchó un golpe fortísimo. Todos echaron a correr y Julio se quedó tendido en el suelo. Sangraba muchísimo y tenía los ojos en blanco", relata una de las personas que auxilió a la víctima hasta la llegada de los servicios de emergencia, que trasladaron al herido al hospital.