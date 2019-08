El cura indio y millennial de San Nicolás de Bari

Lenin Darwin León es consciente de su exotismo: cura católico nacido en la India al frente del templo más importante de la villa (aunque sólo sea las dos primeras semanas de este mes). Cubre desde ayer a la tarde a Alfonso López Menéndez, que anda estos días de peregrinación por media Europa. "Tengo cinco misas mañana domingo", asegura el sacerdote millennial, de la cosecha de 1988.

El cura indio de San Nicolás detalla su vida con un español perfecto, pero con acento agravado. "Cuando llegué a España en 2012 para estudiar Teología no sabía nada de castellano. Mi obispo me enseñó dos frases: 'Tengo hambre' y '¿Dónde está la cocina?' Llegué en el mes de julio a Navarra y tenía mucho frío. En Kerala decimos que tenemos dos estaciones: verano y superverano", cuenta el sacerdote delante de un café con leche, en la terraza de uno de los bares que hay frente al histórico templo avilesino. "A ver cómo me reciben".

El obispo de Kollam es Stanley Roman. "Se rió de mi nombre: 'Tienes uno vinculado a la revolución y otro a la evolución'", cuenta. "El año pasado viajé a Cangas del Narcea. De allí es el arcipreste Juan José Blanco, que se ordenó aquí en San Nicolás. Bromeaba diciendo que 'Stalin había ordenado a Lenin y no al revés'. Pero la explicación es más fácil: mi padre se llama León, mi madre, Lila y mis hermanos mayores Liju y Lijin. Había que buscar un nombre que comenzase con ele. Vale, podía haber sido Luis...".

Kerala, en el sur de la India, es el estado con más católicos de todo el subcontinente asiático. "Somos como 35 millones de habitantes en todo el Estado. El 20 por ciento somos católicos. En toda la India suponemos el tres por ciento de la población. De ese tres por ciento, más de la mitad es de Kerala", explica. "El ochenta y tantos por ciento de los indios son hindúes. La primera minoría es la musulmana: un quince por ciento. El Gobierno lo dice con claridad: si un musulmán quiere ser algo, tiene que salir de la India, irse a Pakistán. ¿Y nosotros?", se pregunta.

La ciudad de León es "la menos poblada del estado", señala. En Kollam vive poco menos de medio millón de personas. "Es poco, porque en mi país somos 1.300 millones de personas", subraya el sacerdote que se ha pasado este año pasado estudiando Derecho Canónico en la Universidad de Navarra. "Me quedan dos años más. Antes, entre 2012 y 2016, estudié Teología también en Pamplona. Luego regresé a mi país y me ordenaron sacerdote. Me enviaron como vicario a la parroquia de San Antonio de Padua de Kollam. Luego, me enviaron como formador al seminario menor", recalca.

"Me quedo en España unos años más. Hasta terminar la carrera que me han ordenado estudiar. Estaré en Avilés hasta el día 27. Tengo que regresar a Navarra: soy el responsable de una de las casas en las que nos alojamos los curas extranjeros que estudiamos allá, por eso tengo que ir antes", dice. Hasta entonces, el cura millennial de la India se paseará por la ciudad.