"Espero lo justo del gobierno, no creo que el PSOE vaya a ceder absolutamente en nada"

Carmen Pérez Soberón (Avilés, 1969) es la portavoz de Ciudadanos Avilés, partido en el que recaló procedente de Unión Progreso y Democracia (UPyD). Este es su segundo mandato en la oposición y también será el último (por estatutos los cargos electos del partido no pueden superar ocho años en el puesto). Comenzó el anterior junto a su compañero Juan Cuesta, que no tardó en abandonar el barco, y representó en solitario al partido durante casi todo el período. Fue la candidata en los últimos comicios, en los que la formación naranja dobló representación. Le acompañan en esta nueva etapa Javier Vidal, Sharon Calderón y José Luis Ferrera.

- De un mandato en solitario a un equipo de cuatro, tantos como el Grupo Popular.

-Sí, el cambio es positivo, han confiado en nosotros. Para mí es una satisfacción en lo personal y creo que es un logro de todo el partido, estuvimos manteniendo el tipo. Se trabajó bien, aunque con muchas limitaciones. También puede haber influido el movimiento a nivel nacional y autonómico. Estoy muy satisfecha.

-¿Fue el resultado que esperaba?

-Sí, esperábamos hasta cinco, fíjese. Salíamos a ganar pero hay que ser realistas, somos un partido novato. A veces pecamos de cierta bisoñez todavía y la estructura que tenemos es la que es. Esperábamos un pelín más, aunque nuestro mínimo era cuatro.

-¿Y cómo afronta el mandato?

-Más relajadamente. Tengo un equipo, cada uno se va a especializar en una serie de tareas y vamos a tratar los temas de forma más profunda. En el pasado eso era más difícil, sabía que se podía incidir en más temas pero era complicado por falta de tiempo y de recursos personales. Vamos a ser más perseverantes en el Pleno que, además, es muy novato. Vamos a echar de menos cierta experiencia que se ha ido, como la que aportaban Constantino Álvarez (popular primero, no adscrito al final del anterior mandato), Luis Ramón Huerga (PSOE) y también gente de Izquierda Unida, pese a que eran rivales políticos. No es para nada fácil esto de la administración, no tiene nada que ver con el ámbito privado. En Ciudadanos tengo cierto conocimiento fruto de estos últimos cuatro años, el grupo es más potente y la organización del partido empieza a ser más fuerte y va a trabajar de forma más tranquila, lo que va a dar lugar a más proyectos.

- ¿Cómo han quedado repartidas las tareas?

-Yo me quedo con Hacienda y Urbanismo y Javier Vidal, que fue consejero de Industria, se dedicará a todo lo que tiene que ver con Promoción Económica y Empresarial. Sharon Calderón se dedicará a la parte de Educación, Mujer, Igualdad y Cultura y José Luis Ferrera llevará los temas de Personal, Deportes y Festejos.

- Será el enlace entre el grupo y la organización.

-Me resistí un poco (Ríe). Tengo ganas de repartir juego, pero soy la que más conocimiento tiene del Ayuntamiento dentro del grupo. Soy partidaria de dejar cargos, no pongo objeciones a eso (ríe).

-Nueva ejecutiva con José María Roces al frente, y sintonía aparente en la agrupación. No se parece en nada el escenario al de hace cuatro años...

-Roces lleva tiempo afiliado y ya he trabajado con él porque es una persona muy experta en el tema de educación. Creo que vamos a hacer grandes proyectos. Después de aquel comienzo tan extravagante que tuvimos hace cuatro años nos costó un tiempo ir ajustando las cosas. Ahora el resultado electoral ha sido bueno, tenemos tiempo y gente para organizarlo todo e impulsar más proyectos.

-Pero pese a ser pocos en el partido, hubo dos candidaturas.

-Pero bastante coordinadas, hay buen rollo, incluso intentaron hacer una, desconozco el motivo por el que al final no se logró.

- Las aguas parecen revueltas en otras agrupaciones y a nivel autonómico.

-Si hay salidas en Ciudadanos, serán decisiones personales. No soy consciente de que haya un movimiento generalizado. Es evidente que el partido está en el centro de la información, estamos posicionándonos en torno a la investidura (de Pedro Sánchez) y a la gente le hace pensar. Pero en toda organización se produce ese tipo de discrepancias, con absoluta libertad.

- ¿Cuáles son las prioridades del grupo municipal para estos cuatro años?

-Todo lo que tenga que ver con la liberación de suelos para fines empresariales e industriales. Eso y la atracción de inversiones tiene que quedar definido. Por otra parte, los planes de infraestructuras pendientes que parece que quedaron encarrilados deben tener un proyecto definitivo y la financiación correspondiente. El plan para los suelos de Baterías será fundamental, el Ayuntamiento tiene que definir los usos de esos terrenos, qué quiere hacer con ellos.

-Inciden mucho en la comarcalización, ¿cómo se lleva ese debate a la agenda política?

-Lo primero es intentar mancomunar servicios en la medida de lo posible. Tuvimos un ejemplo muy práctico con la problemática de los taxis, que no podían pasar a recoger pasajeros de un concejo a otro. Tenemos la Mancomunidad Comarca Avilés, que tiene un objetivo muy turístico y se podría ampliar su objeto social. No está funcionando realmente. Los alcaldes deberían tener una mayor coordinación para ver cómo se pueden coordinar servicios. Habría que llevar una oferta coordinada al Consorcio de Transportes, plantear estrategias comunes. Si sigue adelante el área Metropolitana, se conseguiría además que toda la comarca esté representada y no solo Avilés, como sucede ahora.

-No le hizo gracia que el Reglamento Orgánico Municipal (ROM) se quede sin la Tribuna Ciudadana.

-El ROM fue una decepción porque estaba bien hecho, fuimos coherentes y lo apoyamos hasta el final. Esa parte de participación que se retiró del reglamento no pervierte la democracia, como defiende Cambia Avilés, pero dejar que cuatro personas intervinieran en cada sesión tampoco iba a desvirtuar el Pleno. Creo que se podría haber permitido directamente pero el informe de secretaría es muy claro. Estamos dispuestos a incluir la Tribuna Ciudadana a través del Reglamento de Participación, aunque sospecho que no vamos a tener las fuerzas suficientes en el Pleno.

-¿Le cogió por sorpresa que los dos puestos del Ayuntamiento en la Fundación del Centro Niemeyer sean para el PSOE?

-Sí, porque lo habíamos preguntado en las conversaciones previas al Pleno de organización a la Alcaldesa y nos dijo que no lo tenía claro en ese momento. No me parece positivo, no demuestra talante abierto y viendo lo que ocurrió, ese dejar hacer en la gestión, no me parece bien.

-¿Qué espera del nuevo Grupo Socialista?

-Soy escéptica. Si ya con ocho concejales, con una minoría muy precaria, se las apañaron para navegar, con diez... Hacen gala de su talante negociador, es cierto que llegaron a acuerdos hasta con Ganemos, pero consideran el Ayuntamiento como una casa propia cuando es de todos. Un detalle es lo que comentaba ahora del Niemeyer. Como puedo, lo hago. Espero lo justo. No creo que vayan a ceder absolutamente en nada. Cuando nos llamen, iremos.