El maestro que vino de Seúl

Young Ki Seo, medalla de oro al mérito de la Federación Española de Taekwondo, es uno de los primeros inmigrantes asiáticos que se asentaron en Asturias. "Cuando llegué a Avilés, los únicos inmigrantes de Asia éramos un chino y yo. Me trataron muy bien. Ahora soy un asturiano más. He vivido más en Avilés que en Seúl, donde nací", sostiene Seo con una sonrisa, gesto con el que cierra cada frase que pronuncia. Tiene 62 años, y recaló en Avilés en 1987, tres años después de haber aterrizado en España. Hoy es uno de los instructores de taekwondo más veteranos del Principado.

"El taekwondo no es solo competir, es una educación, unos valores", resume mientras posa sobre la mesa el último galardón que ha conseguido. Su medalla de oro al mérito deportivo de la Federación Española de Taekwondo certifica su impecable hoja de ruta. La guarda al lado de otra insigne distinción: la medalla de oro del Comité Olímpico Español. "Me la entregó Alejandro Blanco -el presidente del COE- en persona", dice sin un deje de altivez en sus palabras. "Cuando llegué, la gente me miraba raro. Me preguntaban que de dónde era. Me trataron muy bien en Avilés, siempre", reconoce. "Nunca en España tuve problemas con el racismo, aunque me costó adaptarme a la vida en el país", rememora. "Aún hoy sigo siendo de los pocos coreanos que hay en Asturias. No seremos más de treinta", cuenta Seo.

Dice que de su país, Corea del Sur, "se saben muy pocas cosas en España". Por ejemplo, explica, que las relaciones con Corea del Norte no son tan tensas como las pintan. "Una cosa es la política y lo que sale en la tele y otra la realidad. Ahora, las relaciones son casi peores con Japón porque hay más competencia económica", comenta.

El maestro llegó a España siguiendo los pasos de su hermano, Hyeon Kee Seo, otro reputado maestro del taekwondo. Su primera base fue Valladolid. Pasó dos años en la ciudad castellana y regresó a su país. "Me costaron las relaciones entre personas de aquí, la comida, la cultura. No quería volver a España. Lo único que conocía del país eran los toros y poco más", explica.

Su talento en los años ochenta estaba muy cotizado. España vivió un boom del taekwondo en aquella época. Y los mejores maestros, como Seo, venían de Corea, donde el taekwondo es mucho más que un deporte. "Es una carrera universitaria, como ser abogado", apunta. Gracias a gente como Seo, España se convirtió con el paso de los años en una de las potencias mundiales del taekwondo. Un país que rivalizó con Corea en Barcelona-92, cuando esta arte marcial aún era deporte de exhibición en los Juegos Olímpicos .

Young Ki Seo Seo no tardó en regresar a España. Su siguiente destino fue Madrid, Colmenarejo. Y llegó a Avilés en 1987. Desde entonces, está aquí. Y no le ha ido mal. Regenta dos gimnasios. Uno en Las Vegas, en Corvera, otro en Piedras Blancas, en Castrillón, y además imparte clases en El Quirinal, en Avilés. "Me trataron muy bien. Ahora soy un asturiano más", repite este coreano que incluso en casa, con su hijo, habla habitualmente en castellano.

El taekwondista, aún con su bonhomía, es de recto carácter. No soporta la impuntualidad y se lo hace saber a sus centenares de alumnos. "Tengo uno que cuando viajábamos, siempre tenía la necesidad de ir al baño cuando nos metíamos en el coche. Pues bien, una vez escondí la furgoneta detrás de la gasolinera y se creyó que se había quedado tirado en medio de la carretera", cuenta mondándose de risa.

Young Ki Seo vive en la misma casa desde que llegó a Avilés hace más de 40 años. Su gimnasio de Corvera está en el mismo lugar de siempre, en la calle Covadonga, desde que abrió. Durante este tiempo, en Asturias le ha dado tiempo a hacer de todo. Incluso, hasta ser uno de los fundadores de la Federación Asturiana de Taekwondo.

Y aunque no para de ganar medallas y de viajar fuera de España -acaba de regresar de un importante torneo internacional en Turín- la mayor enseñanza que puede transmitir Seo es su amor por lo que hace. "Una cosa es ser un entrenador y otra ser un maestro", dice. Y, sin dudas, Young Ki Seo es lo segundo.