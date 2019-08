Unas risas por Avelino Suárez

Avelino Suárez tendría hoy 49 años, una legión de amigos y a buen seguro que conservaría su estupendo y famoso sentido del humor. Pero este sotobarquense está desaparecido desde la fatídica jornada del 23 de julio de 2010, cuando se perdió su rastro mientras pescaba en las inmediaciones de la Concha de Artedo, en Cudillero, donde fue hallada su lancha "Jara". Nunca más se supo de él. Se encontraron días después unas botas que posiblemente eran suyas, pero ahí se paró el caso, para desesperación y desasosiego de su familia y en medio del gran dolor de sus amigos y conocidos.

El pescador no está entre los suyos, pero estos no le olvidan. Desde hace unos años, en torno a la fecha de su desaparición, en Soto del Barco se organiza un homenaje para mantener viva su memoria y demostrar el gran cariño que se le tenía. La glorieta de Soto del Barco, donde está su lancha instalada desde hace unos meses -su familia la donó al concejo-, fue el escenario elegido ayer para recordar a Avelino. Hubo no solo vecinos de Soto, sino del resto del concejo y de otros lugares de la comarca del bajo Nalón.

Los promotores quisieron que el acto fuera de todo menos triste y por eso optaron por reseñar alguna de las mil y un anécdotas vividas con el pescador, famoso por su alegre carácter, sus chistes y sus divertidas ocurrencias. En nombre de su familia participó su cuñado y amigo Julio López. Se cantó la canción "Avelino prendió motora", hubo risas, pero también lágrimas de emoción, además de muchos aplausos cuando se descubrió una placa en la lancha en su recuerdo y en el del resto de desaparecidos en la mar.