Los usuarios de Bayas protestan por la falta de socorristas y por perros sueltos

Los usuarios del playón de Bayas protestan por la falta de socorristas, por la falta de plazas de aparcamiento y por perros sueltos. El arenal, uno de los más grandes de Asturias, es el único del concejo que permite perros todo el año. "Otros veranos había cuatro socorristas y ahora hay dos lo que significa que el 95% del playón está sin vigilancia", señaló el castrillonense, José Candanedo, usuario del arenal.

"De los 36 socorristas que hay para todo el concejo, cuatro están en Bayas. Si por necesidades de organización hay que mandar personal para otras playas en algún momento, se hace. La playa está atendida", señaló el coordinador de salvamento del concejo, Ignacio Flórez. Bayas es uno de los arenales con menos incidencias. De las 910 registradas en todos los arenales castrillonenses el verano pasado, solo 68 corresponden al playón.

Los vecinos de la localidad y los usuarios del arenal aseguran que las administraciones públicas no han mejorado la playa en casi 20 años. "En 2002, el Principado declaró monumento natural la isla de La Deva y el playón de Bayas y desde entonces no han hecho nada. Fue un reconocimiento para colgarse medallas", manifestó Candanedo. "Desde hace 17 años, Costas dejó provisionalmente al Ayuntamiento la zona que se usa ahora como aparcamiento, pero no hizo ninguna mejora. Ahora no es suficiente para todos los coches que hay en verano. Hay duchas. pero los vehículos aparcan encima de ellas por falta de espacio", dijo.

Los canes son otro de los problemas que destacan muchos usuarios del playón. "Los perros siguen campando a sus anchas y sin atar. Esperemos que no haya una desgracia irreparable", señaló el presidente de la asociación de vecinos de Bayas, Manuel Redondo. "No se cumple la ordenanza municipal de que los animales tienen que estar con correa en los espacios públicos y no se multa porque no hay intención de hacerlo", manifestó Candanedo.

Los vecinos también temen por la cantidad de incendios que se declaran en Bayas, al menos diez en los últimos tres años. Precisamente, los Bomberos acudieron ayer a la zona alertados por algunos bañistas, que decían haber visto fuego en el monte. Afortunadamente, sólo se trataba de humo residual del incendio del pasado lunes y no fue necesaria la intervención de los Servicios de Emergencia.