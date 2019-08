El Gorfolí, bautismo por aclamación popular

Llanera "reclama" para sí el pico Gorfolí y el Instituto Geográfico Nacional le da la razón. No es que se quieran "apropiar" del pico de las antenas de Illas, visible desde muchos puntos de Avilés, sino que según el ente nacional y como defienden los llanerenses, el Gorfolí es otro pico que está en su territorio. Para el organismo, el de Illas es el pico Friera o Bufarán. "Es cierto que existe ese debate y que pueden tener razón, pero todo el mundo conoce nuestro pico como el Gorfolí y es algo que ya no se puede cambiar. Es un nombre por aclamación popular y al final son los vecinos los que en su día pusieron los nombres a todos los picos de España", señala el alcalde de Illas, Alberto Tirador, que no cree que esta confusión de nombres pueda traer problemas. "El Gorfolí es un emblema de Illas", sostiene.

Antonio Alba, uno de los fundadores de Grupo de Montaña Ensidesa de Avilés, confiesa que esta asociación ha tenido algo que ver con la extensión del error. "Sí es cierto que es el Bufarán, pero cuando creamos el grupo y se empezó a hacer la 'Jira del Gorfolí' tuvimos esa confusión y con la cantidad de gente de Avilés que iba a aquella fiesta, el nombre se popularizó y ya no hubo marcha atrás", explica. Fue Reimundo González Cuenca, el primer presidente del grupo y vicepresidente de la Federación Asturiana de Montaña, el que rebautizó al Bufarán como Gorfolí. La Jira del Gorfolí comenzó en 1967, en pleno crecimiento de Avilés y nadie fallaba a la fiesta, así que fue en ese momento cuando el pico de Illas fue convertido para siempre y para toda la comarca en el Gorfolí. "Mirando en libros más tarde, nos dimos cuenta de que existía el error", señala Alba.

Desde el concejo que reclama el nombre, dan otra nomenclatura diferente al pico de las antenas. "Desde Llanera llamamos Gorfolí a un monte de perfil cónico característico, totalmente individualizado de su entorno, mientras que desde Illas y toda la comarca avilesina, se le da ese apelativo al que desde aquí llamamos El Pedregalón, denominación que aparece recogida en escrituras de propiedad de vecinos con fincas en la zona, más popularmente conocido como pico de las Antenas", explica Alfredo Rodríguez, historiador y exconcejal de Llanera.

Tiene de su lado, en parte, al Instituto Geográfico Nacional, que en la ficha del pico de las antenas le da el nombre de Friera o Bufarán, aunque también aparece Gorfolí entre paréntesis y lo sitúa en Illas, mientras que el pico cónico, situado en Llanera, aparece efectivamente como Gorfolí.

"La cartografía más accesible no aclara nada, especialmente la del Principado, ya que marca como El Pedregalón la ladera del pico de las antenas, mientras que en la cima aparecen el pico Taborneda y la denominación Gorfolí al lado. El Gorfolí de Llanera aparece denominado como Forfoliz, un nombre que no da absolutamente nadie a esa elevación ni a ninguna otra circundante", sostiene el historiador, que confiesa que la confusión viene de mucho más atrás: "Hay matas de principios del siglo XIX que ya colocan el Gorfolí en el límite de Illas y Llanera, incluso los hay que le ponen el mismo nombre a los dos picos".

Los llanerenses en su lucha se encuentran de frente con toda la comarca avilesina, la tradición aunque sea reciente y hasta con el Principado, ya que el Gorfolí, el de las antenas, se ha convertido en una marca del concejo verde, "tanto que incluso hay una empresa comercializadora de quesos que lleva ese nombre, y que da nombre a proyectos como el que se está llevando a cabo junto con la consejería de Medio Ambiente de construcción de una senda verde Avilés-Pico Gorfolí", señala Alfredo Rodríguez.