Los científicos urgen más inversión en innovación y reformar las universidades

El canto es sonoro: los científicos españoles reunidos ayer en La Granda solicitaron más inversión en innovación y desarrollo para que España y, por extensión Europa, pueda competir en la carrera del conocimiento tecnológico con Estados Unidos o China. "En España globalmente, y en Asturias también, se necesitan más reformas en la producción científica. Tenemos que hacer más esfuerzo e invertir en I+D", manifestó ayer César Nombela, catedrático de Microbiología de la Universidad Complutense de Madrid que estos días dirige en el chalé gozoniego de Arcelor-Mittal el curso "Oportunidades para la biomedicina en el desarrollo global: big data, nutrición y enfermedades de la pobreza". Coincidió con Nombela el también científico Alfonso Valencia, del Barcelona Supercomputing Center: "No podemos desinvertir en ciencia mientras el resto de países sí destinan recursos".

Nombela defendió asimismo una reforma de la Universidad "para que sea cada vez más competitiva, más eficaz, para que potencie lo que es una estructura de futuro en donde se prevenga la endogamia y se abra a los mejores que puedan captar. Esa es la apuesta real de la universidad: más apertura y más captación de talento".

De Asturias en concreto, César Nombela aplaudió el impulso de una nueva consejería de Ciencia, Innovación y Universidad, en manos de Borja Sánchez, que ayer asistió a la inauguración de los cursos de La Granda. "Está muy bien que un gobierno autonómico tenga esta casilla responsable de la innovación al máximo nivel gubernamental, pero tiene que materializarse no en cargos sino en programa, en inversión y en recursos que no se destinarán a otra cosa pero que proporcionarán mayor futuro, riqueza y posibilidades de avance", dijo el director. Y valoró la calidad de la Universidad de Oviedo, "con muchos grupos importantes en tecnología de la información y grupos muy buenos en biomedicina". Pero advirtió: "No podemos descuidarnos".

Borja Sánchez, a su vez, presentó su consejería a los científicos: "Yo vengo del mundo de la ciencia, no de la gestión. Vengo con una estrategia muy clara pero obviamente el cambio es grande. Hay tareas que hay que organizar sí o sí y tenemos que hacerlo bien, no podemos correr, y tenemos que hacernos con el día a día, el procedimiento, las cosas que urgen o no urgen hacer". Del espejo en el que se tiene que mirar la región, Sánchez sentenció: "Asturias tiene que ser Asturias. Hay cosas del País Vasco que podremos adaptar, pero hay otras regiones de las que podremos copiar cosas mucho más interesantes. En el País Vasco, además, tienen un régimen fiscal propio que ya quisiera yo para mí en Asturias", manifestó el Consejero poco antes de la inauguración del curso. Valoró a su vez que una de las potencialidades que tiene la región es la Biomedicina. Y de esta ciencia hablaron ayer largo y tendido un nutrido grupo de expertos que analizaron las oportunidades para la biomedicina en el desarrollo global.

Hoy continuará el curso con Montaña Cámara a las diez de la mañana -del cartel se ha caído por motivos personales Ana Céspedes, Chief Operations Officer de la Iniciativa Internacional para la Vacuna contra el Sida (IAVI)- y seguirán Pedro Arcos, de la Universidad de Oviedo y Teresa Robledo, del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social.