El consejero de Ciencia es "blogger"

"Quisiera comenzar una serie de entradas describiendo la experiencia de crear una Consejería de Ciencia desde cero... e intentar no morir en el intento". Con estas palabras empieza el flamante consejero de Ciencia, Innovación y Universidad, Borja Sánchez García, un blog con entradas semanales que se puede seguir a través de la página web de la Sociedad Española para el Avance de la Ciencia. Dedica unas dos horas los domingos a relatar a modo de diario lo que le ha acontecido en la semana. Este domingo publicó la primera entrada. "El 'palabro' que mejor describe esta semana es el de 'aporrizaje'", explica Sánchez, al tiempo que avanza que durante los próximos días irá reuniéndose con su equipo para mostrarles su forma de trabajo, que resume así: "No tener miedo a equivocarse, ser ejecutivos y cumplir los plazos, ser parte de un equipo: los aciertos y los fallos son los de todos, lealtad y compromiso y coordinar que cada persona haga lo que mejor sepa hacer. No es esta una cuestión baladí, necesito a los y a las mejores".

Sánchez debutó hace días en La Granda y ayer repitió visita. Lo de lanzarse a las redes con un blog es la respuesta a un consejo "de amigos periodistas".