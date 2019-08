La crisis del aluminio se hace arte

Las marquesinas de los autobuses de la parroquia de Laviana, entre Gozón y Avilés, se convertirán a finales de este año en verdaderos espacios museísticos. Ese es el propósito de Mónica Solar, una pintora arrasada por la realidad, "por la lucha de los trabajadores de la fábrica de aluminio", explica. "El comienzo me pilló en medio, empecé a hablar con ellos y así empaticé. Había estado en la manifestación de Avilés. Fue impresionante", añade la artista que atiende a LA NUEVA ESPAÑA mientras ultima la intervención artística sobre la parada de autobús situada a unos pocos metros de la puerta de acceso a la fábrica de San Balandrán. "Ahí lo previsto era colocar un homenaje a Endasa, pero a la vista de la situación decidí hacer un retrato de cuatro aprendices y añadir la pancarta. Iba a ser primero 'Alcoa no se cierra', pero eso ya se consiguió. Así que ahora estoy con 'Endasa no se cierra'", explica.

"Esta es la cuarta marquesina que pinto. La primera fue la dedicada a la ganadería, la de La Baragaña; la segunda, la de las mujeres que cosen, la de la iglesia; la tercera, la del duatlón, la de la entrada del poblado...", cuenta Solar. "Esta de la puerta de aluminera la dejé para el final: la utilizaban ellos para sus pintadas, para sus mensajes. Ellos eran los principales usuarios", destaca. "Y ahora ha terminado la cosa, es hora de pararse a pensar", añade.

El mural reivindicativo tiene un claro mensaje: "Uno de los aprendices lleva una llave inglesa, el símbolo de la lucha obrera", cuenta Solar. El resultado va tomando parecido al famosísimo "El cuarto estado", la obra del pintor Giuseppe Pellizza da Volpedo.

El proyecto de Solar consiste en pintar murales en seis marquesinas más. Cuenta con financiación del Ayuntamiento de Gozón, que se ha encargado de restaurar las marquesinas, dejarlas listas para que Solar se ponga con el tajo. "También los vecinos participan: con donaciones de pintura, con venta de papeletas para comprar carboncillo, que es lo que utilizo para los primeros trazos".