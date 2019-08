"Otro agosto con el Niemeyer vacío", denuncian Cambia y el PP

El visitante que llegue este agosto al Centro Niemeyer puede ser espectador en el XXVI Torneo de Baloncesto 3X3 (los días 16, 17 y 18) o en el trigésimo noveno Festival de Música y Danza Popular (también los días 16 y 17). Luego, el 23 es cuando está previsto que se celebre la nueva edición del Festival Las Músicas ("Love of Lesbian" como cabeza de cartel). Para el día 28 queda Ana Belén. El visitante también tiene dos ofertas expositivas: "La unidad divida por cero", de la familia Genovés, en la cúpula, y "El viaje a Roma", de los becarios de la Academia Española de la capital italiana, en el auditorio. Lo que pasa es que estas últimas muestras están abiertas desde junio. A la oposición en el Ayuntamiento de Avilés de Avilés esta situación les parece anómala, sobremanera porque, dicen, es un momento alto de recepción de turistas.

"Esto es endémico: año a año el Niemeyer ha optado por el vacío", critica el concejal Pedro de Rueda (PP). Pero no sólo él. Otra edil avilesina, Sara Retuerta (Cambia Avilés), sostiene que "la programación de agosto no puede ser sólo baloncesto y el festival de danza", subrayó.

Esto, sin embargo, no ha sucedido siempre: en el verano de 2013, por ejemplo, se programó en la plaza la tragedia "Hécuba", que dirigió José Carlos Plaza y protagonizó apoteósicamente Concha Velasco. En julio de aquel año había actuado en el auditorio Eric Burdon, el legendario fundador de "The Animals". Hace tres años, en 2016, se celebró el efímero "Electric Ladyland Festival" en plena plaza. El auditorio se construyó con una lengua abierta al aire libre que se ha abierto pocas veces en los últimos años; en los anteriores, sin embargo, con un poco más de liberalidad.

"Nos lamentamos con que sólo salen malas noticias del Niemeyer a cuenta, sobre todo, de malos usos del dinero público. Parece que los responsables del Centro no quieren contribuir a cambiar esto: en agosto hubiera sido un momento excelente", propone Retuerto. "Me da la sensación que hay dejadez, parece que no tienen ganas de dinamizar la ciudad, parece que pretenden que pase el verano y ya está", apostilla De Rueda. Una de las señales de esta presunta "dejadez" es que no hay programación de cine desde junio. "No es cuestión de que no haya público en Avilés", señala De Rueda. Recientemente, la celebración en el centro de la ciudad del Festival Celsius 232 de literatura fantástica, de terror y ciencia ficción demostró el atractivo de Avilés. "Otro ejemplo, ha sido la caída de la oferta hostelera. Al principio, venía la gente a comer al Niemeyer", recalca De Rueda. "Este que acaba de empezar tiene que ser un mandato decisivo para el Niemeyer. Nos lo tenemos que creer. No puede ser que esté cerrada la torre emblemática y no pase nada", recalca el concejal. Sobre esta misma idea incide la concejala de Cambia Avilés: "No puede ser que en el mes de más turistas en la ciudad no haya nada en su centro más emblemático".

A todo esto se suma la renuncia a la Holi Party. "No parece de recibo que la única información que tenemos es la que da una web y se resuma en que se ha acabado un ciclo", apostilla Retuerto. Se da la circunstancia de que el año pasado la Unión de Consumidores cortó las pretensiones de los organizadores de prohibir la entrada de comida en la plaza y, además, una asociación profesional de vigilantes puso en duda la seguridad de una fiesta que reunió a miles de personas en la plaza.

En septiembre ya se anuncia un encuentro con Christina Rosenvinge y el cabaret "The Hole Zero".