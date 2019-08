Costilladas y verbenas ponen el toque festivo en San Martín de Podes

Las fiestas de San Martín de Podes, que comienzan mañana, cuentan con las orquestas "Versión Original", "Planet New" y "Grupo Scala Norte" en su cartel de este año. Las fiestas de San Lorenzo comienzan a las 13.00 horas de mañana con una sesión vermut. Por la tarde, a las 18.00 horas, los más pequeños de la casa podrán participar en un concurso de dibujo y pintura. Para cenar, los comensales podrán disfrutar de una gran costillada, a las 21.00 horas. Será la orquesta "Versión Original" la encargada de amenizar la primera verbena de las fiestas, junto con la disco móvil "Eclipse", a partir de las diez y media de la noche. El sábado comenzará con la misa con gaita y tambor, a las 13.00 horas, seguida de una sesión vermut con pinchos caseros. También habrá juegos infantiles, a las 17.30 horas, y, una hora después, los clubes de fútbol Podes y Gozón se enfrentarán en el torneo San Lorenzo. La verbena la amenizará la orquesta "Planet New", junto a "Eclipse", a partir de las once de la noche, tras la gran costillada, a las 21.00 horas.

El domingo, habrá sesión vermut y costillada, al igual que los días anteriores y a la misma hora, pero con la novedad de la VII Concentración de coches clásicos. La orquesta "Grupo Scala Norte" será la encargada de sacar al público a bailar. El viernes 16 habrá, como actividad extra, una comida popular.