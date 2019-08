Detenido el "Vaquilla avilesino": con 15 años y en un Mercedes

Detenido el "Vaquilla avilesino". La Policía Local apresó en la madrugada del jueves, minutos antes de la una, a un chaval de 15 años que conducía un Mercedes sin carné por la calle del Carmen. Los agentes fueron alertados por varios vecinos, que llamaron para advertir de que un vehículo había hecho varias pasadas a alta velocidad por la zona del Pozón. Cuando los guardias llegaron a la zona, no sólo sorprendieron al chaval al volante -y, evidentemente, sin carné-, sino que también le pillaron circulando sin luces. A bordo del mismo coche iba otro menor, también de 15 años. Ahora la gamberrada no le saldrá gratis. Al joven se le imputa un delito contra la seguridad vial. Tras realizar el atestado, los menores fueron devueltos a sus padres. El pasado mes de abril, los agentes ya vivieron una situación similar. En aquella ocasión el infractor era un menor de 16 años que, sin embargo, condujo bajo los efectos del alcohol. Cuando los policías lograron darle el alto, escapó corriendo. Sin lugar a dudas, estos son unos hechos prácticamente insólitos. Si bien los municipales están acostumbrados a sorprender a conductores sin licencia, en algunos casos adultos entrados en años que nunca han obtenido el permiso, lo realmente singular de estas situaciones es que los delincuentes no llegan a los 18 años.