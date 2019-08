El exlíder vecinal de Cantos critica el gasto en obras en los despachos de los políticos

Ciudadanos y Cambia Avilés (confluencia de Podemos e IU) han pedido una reforma para reorganizar sus despachos municipales que costará más de 10.000 euros. Esto no le ha sentado nada bien al exlíder vecinal de Jardín de Cantos, Antonio Cabrera, que lamenta que barrios como el suyo caigan en el olvido por falta de inversión mientras los grupos políticos "dedican el dinero de todos a ponerse aire acondicionado".

"Si nos dieran ese dinero que prevén destinar a obras en sus despachos a Jardín de Cantos podríamos, tal vez, librarnos de la plaga de ratas que tenemos. Somos un barrio desahuciado por el gobierno local, no pintamos nada porque somos cuatro votos y, encima, tenemos que escuchar estas peticiones de políticos para su comodidad", criticó Cabrera, que lamentó que se use "el dinero de todos". "Si quieren mejoras que lo paguen con el dinero del partido, a mí que no me quiten ni un euro más", concluyó el exlíder vecinal.