Avilés diseña una ruta para dar a conocer a mujeres relevantes de la Historia

La iniciativa "Avilés en femenino" se pone en marcha con la aspiración de mostrar el patrimonio cultural de Avilés con perspectiva de género. "Nuestro objetivo es enseñar dos cosas: lo que nos han contado de la historia y lo que realmente es", señaló Patricia Pérez, representante de la entidad cultural "Cuéntame un cuadro", durante la presentación de esta actividad. El proyecto -rutas guiadas por Avilés amenizadas con explicaciones sobre mujeres relevantes- se desarrollará los días 12, 19 y 26 de agosto, a las 19.30 horas. La participación es gratuita si bien será necesaria una inscripción previa en la Oficina de Turismo, dado que hay un número limitado de 25 plazas.

El recorrido durará aproximadamente una hora y seguirá el siguiente itinerario: desde la Oficina de Turismo a la calle Ferrería, parada en la estatua de Pedro Menéndez y continuación por la calle Carreño Miranda, donde se detendrá en la estatua de "La Monstrua"; de ahí seguirá hacia la iglesia nueva de Sabugo para terminar en la plaza de Domingo Álvarez Acebal.

Patricia Pérez, historiadora del arte y representante de "Cuéntame un cuadro", se encargará de guiar la visita "con datos objetivos", según sus propias palabras. "Durante el recorrido vamos a pararnos en la estatua de Pedro Menéndez para hablar de mujeres conquistadoras", señaló Pérez. "Vamos a contar la historia de la gallega Isabel Barreto, la primera Adelantada que surcó los mares del sur", remató.

Uno de los objetivos principales de esta iniciativa es mostrar el patrimonio cultural desde un punto de vista nunca antes contado. "Que no haya nombres de mujeres a lo largo de la historia no quiere decir que no las hubiera, lo que pasa es que las han borrado porque no interesaban", explicó Pérez. Asimismo, el recorrido servirá para reflexionar sobre el papel que las mujeres han tenido en la historia, mientras la guía diserta a los visitantes sobre nombres propios como Maruja Mallo, Ana de Valle u Obdulia García.

"Hablaremos de mujeres relacionadas con Avilés a partir del siglo XX. Desde esa fecha empezó a haber más interés sobre lo que hicieron y es cuando empieza a haber constancia de más", comentó la historiadora del arte.

La iniciativa "Avilés en femenino", fruto de la colaboración de la concejalía de Turismo y "Cuéntame un cuadro", ya está lista para dar a conocer una nueva visión del patrimonio avilesino, en este caso con perspectiva de género.