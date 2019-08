Música, deporte y comida protagonizan hoy las fiestas de San Martín de Podes

Las fiestas de San Lorenzo, en San Martín de Podes, continúan hoy, a partir de las 13.00 horas, con una misa con gaita y tambor. Posteriormente, los asistentes disfrutarán de una sesión vermut con pinchos caseros y el reparto del bollo a los socios. Los pequeños de la casa tendrán tiempo para entretenerse con los juegos infantiles, a cargo de "Sueños de Papel", a las 17.30 horas. El trofeo de fútbol San Lorenzo se juega una hora más tarde, a las 18.30 horas; se enfrentarán los clubes de fútbol Gozón C. F. y Podes C. F. La cena consistirá en una gran costillada, a partir de las nueve de la noche. La verbena, a partir de las 23.00 horas, estará amenizada por la orquesta "Planet New" y la disco móvil "Eclipse".

Para mañana, desde las 10.00 horas, comenzará la séptima edición de coches clásicos con la entrada de los vehículos. Tanto a las 12.00 como a las 17.00 horas, tendrá lugar una ruta de los vehículos por el concejo. Nuevamente, habrá una sesión vermut a partir de la una de la tarde. Para cenar, se preparará una costillada, a partir de las 21.00 horas. La verbena comenzará una hora después con la orquesta "Grupo Scala Norte" como encargada de animar a bailar a todos los presentes. El próximo viernes 16, nuevamente habrá sesión vermut y una comida a cargo de la sidrería-parrilla "La Carbonería. También, a las 17.00 horas habrá actuación musical.