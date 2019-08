José Manuel Teixeira Álvarez, tercer candidato a dirigir la Banda de Música de Avilés, llevó ayer la batuta en un concierto celebrado en el parque de Ferrera. Los músicos interpretaron obras nuevas y variadas como "La primitiva", "Don't stop me now" de "Queen", "The last of the mohicans" o "Pacific dreams", entre otras. En la imagen superior, asistentes al concierto de la Banda de Música.