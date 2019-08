El PP denuncia que la remodelación de Ferrota se encarece un 50% sobre lo previsto

El Partido Popular ha denunciado que la remodelación de la zona deportiva de Ferrota, en Piedras Blancas costará más de 50% del presupuesto inicial "cuando aún no han empezado siquiera las obras". El portavoz municipal del PP, Eloy Alonso, manifesta que el problema "se debe a una mala gestión del anterior gobierno local de IU".

"El gobierno de IU decía hace unos meses que la construcción del nuevo campo de fútbol de Ferrota comenzaría después de que concluyera la Semana Santa pasada. El proyecto se adjudicó a la empresa Iguar Construcciones S. L. en 1,1 millones de euros y con un plazo de ejecución de 12 meses. Hace unos días nos enteramos en la comisión de Deportes del nuevo gobierno tripartito (IU, el PSOE y Podemos) de que se habían dado cuenta que el dinero presupuestado no era suficiente para poder ejecutar la obra y que se necesitan casi 1,7 millones de euros, es decir más del 50% de lo presupuestado", explicó Alonso.

"Esto supone, no sólo el retraso en el comienzo de las obras y el aumento espectacular de la cuantía de ejecución, si no que para poder comenzar las obras en Ferrota hay que dejar fuera del proyecto parte de la iluminación del campo y el riego que quedarán para un proyecto de ejecución futuro", señaló el líder del PP. "Todavía no se ha levantado ni un tapín del antiguo césped y ya van apareciendo uno tras otro los problemas derivados de la mala gestión", añadió. "Cruzaremos los dedos para que salga adelante sin más contratiempos esta necesaria instalación para nuestro concejo", concluyó Eloy Alonso.

El proyecto se adjudicó la pasada primavera a la empresa Iguar Obras, S. L. en 1,1 millones de euros y un plazo de ejecución de doce meses. "La adjudicación se refiere a la primera fase de las obras, que incluye el nuevo campo de fútbol, las gradas, el edificio de los vestuarios y la iluminación", señaló la alcaldesa, Yasmina Triguero, el pasado mes de enero. "La empresa adjudicataria tiene 45 días para presentar el proyecto definitivo y después comenzar las obras", añadió entonces.

El proyecto que se ejecutará es el que ganó el concurso de ideas que convocó el Ayuntamiento hace algo más de dos años y que firma Pedro Quero Arquitectos, un estudio de arquitectura con sede en Asturias y de ámbito internacional con otro local en el Reino Unido. El concurso estaba dotado con un premio de 7.260 euros y se presentó un total de 13 arquitectos.

La remodelación del área deportiva de Ferrota se prevé ejecutar en cuatro fases con un coste total de cuatro millones de euros. Se proyecta también la construcción de un nuevo polideportivo con capacidad para 1.000 espectadores, una pista cubierta de atletismo y dos pistas de pádel cubiertas, además de una pista finlandesa y una Casa del Deporte.