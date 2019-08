El supuesto cabecilla del "supermercado" avilesino de la droga pide salir de la cárcel

El supuesto cabecilla del "supermercado" avilesino de la droga, arrestado en la espectacular redada del pasado jueves en la barriada de La Reguera, recurrió el auto de prisión provisional ayer, dos días después de ingresar en el centro penitenciario asturiano. El abogado defensor de J. H. C., José Luis Rodríguez Tejón, niega que su cliente lidere organización criminal alguna, destaca la "escasa entidad de la droga incautada" y no ve que se den las circunstancias para mantenerlo entre rejas.

Los seis detenidos en el operativo, en el que participaron un centenar de agentes, pasaron el sábado a disposición del juzgado de guardia de Gijón (el de primera instancia e instrucción 3). El juez decretó el ingreso en prisión de J. H. C. como presunto líder de "una estructura perfectamente jerarquizada" dedicada a la venta ilícita de droga. Los otros cinco quedaron en libertad, si bien eso no les exime de tener que responder en el futuro de posibles cargos.

Los agentes que participaron en el operativo se incautaron de droga, de cantidades de dinero en metálico y de varios vehículos. La defensa de J. H. C. incide en la "escasa entidad" de las sustancias estupefacientes. "Son ínfimas", sostienen desde el despacho. También señalan que las sumas de dinero que localizaron los agentes no son significativas ("Cualquiera tiene esa cantidad de dinero en casa") y que los coches bajo sospecha "son normales y corrientes". La defensa no ve riesgo de fuga y reclama la libertad puesto que los investigadores ya tienen sus pruebas. También el abogado Guillermo Fernández Blanco, que representa a dos implicados, señaló que la droga incautada es pequeña o incluso ridícula, por lo que podría "no haber caso".