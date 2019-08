Nombran a Carlos Galán profesor del Conservatorio para no "paralizar" el centro

La Fundación Municipal de Cultura nombró a Carlos Galán profesor de Música en el Conservatorio de Avilés el pasado día 30 de julio por la vía de la urgencia porque de este nombramiento deriva la circunstancia de que "sin el mismo no puede realizarse el nombramiento de director del Conservatorio, ya que en el Conservatorio no existe ningún funcionario de carrera que pueda ser objeto de dicho nombramiento. Y sin ese cargo directivo, el citado centro educativo no puede desarrollar su actividad, produciéndose en caso contrario su paralización", se puede leer en la resolución municipal fechada el pasado 30 de julio.

Este nombramiento no convence a la Unión de Sindicatos Independientes del Principado de Asturias (USIPA), que lleva manifestando oposición tras oposición a cualquier circunstancia laboral relacionada con Galán y con su nombramiento como director del centro de enseñanzas musicales; sobremanera, desde su retorno a Avilés, cosa a la que sucedió el cese de la anterior directora, Raquel García, que lo había sido sin ser funcionaria. Tal es el escaso convencimiento que manifiesta USIPA sobre la decisión de volver a nombrar profesor a Galán que lo tacha de "despropósito" y de maniobra legal para "sortear" una sentencia que anulaba su segunda actividad (de comienzos del verano).

Se da la circunstancia, sin embargo, de que el nombramiento del 4 de julio cuenta con el beneplácito de la Consejería de Educación e Investigación de la Comunidad de Madrid (CAM), que es donde Galán ganó su plaza como funcionario público (es profesor de Piano). Según se lee en la resolución del nombramiento de Galán como profesor de Música del pasado 30 de julio, la CAM autoriza la comisión de servicios (el cambio eventual de un puesto en una administración) y así lo hizo público el 11 de junio pasado. Esta autorización deviene de una solicitud anterior que emitió la concejala de Cultura, Yolanda Alonso, en su calidad de presidenta de la Fundación de Cultura, que es el organismo autónomo que rige el centro educativo.

Es decir, Alonso pide nombrar a Galán profesor de música. La autorización la da la CAM e indica que la comisión de servicio "tendrá una duración máxima de un año prorrogable por otro en caso de no haberse cubierto el puesto con carácter definitivo". El caso es que desde la jubilación del primer director del centro -en 2014- casi todo lo relacionado con la dirección del Conservatorio ha pasado por los tribunales.

Galán fue contratado en septiembre de 2016 en comisión de servicios y, desde entonces, dirige el centro educativo. Una última sentencia anulaba la comisión de servicios (la primera). Lo que sucede es que ahora tiene nueva autorización. USIPA cree que esto es una "burla" y señala: "Este acuerdo es claramente una resolución injusta, a sabiendas, dado que [los responsables municipales] conocen y han sido notificados de la sentencia del cese del director por finalización de la comisión de servicio, lo que la misma puede llevar explícitamente a consecuencias penales por una supuesta prevaricación administrativa de la presidenta de la Fundación Municipal".

USIPA defiende su actuación en contra de un trabajador en un centro municipal por que es una organización que "vela por la regularidad e igualdad de las contrataciones". De tal modo, va a presentar denuncia ante la Fiscalía de Avilés, "para que investigue si en los hechos que se relatan existe o no comisión de un delito de prevaricación administrativa".