Las ayudas para progenitores con menores a su cargo benefician a 670 familias

El área de Promoción Social del Ayuntamiento de Avilés ha resuelto la convocatoria anual de ayudas a familias sin recursos con menores a su cargo. Estas subvenciones, financiadas por la Administración General del Estado y el Gobierno del Principado de Asturias, irán a parar a 670 familias, que recibirán 700 euros.

Los beneficiarios de las ayudas debían cumplir diferentes condiciones para optar a ellas. Entre otras, está la de residir y estar empadronados en Avilés durante un periodo ininterrumpido no inferior a los seis meses previo a la apertura del plazo de presentación de solicitudes.

Tampoco deben contar con recursos económicos superiores a los establecidos en el baremo regulado por la Consejería de Servicios y Derechos Sociales respecto de los umbrales de pobreza. Dentro de ese umbral, se delimita que las familias de dos miembros no deben contar con más de 617,43 euros mensuales, las de tres miembros no deben superar los 691,84 euros, las de 4 miembros deben tener unos ingresos inferiores a los 766,25 euros, las de 5 miembros, 798,82 euros y las de 6 o más miembros, no deben contar con más de 817,42 euros mensuales.

También se excluyen los ingresos de los menores, como prestaciones que reciben los que están a cargo de la Seguridad Social, pensiones alimenticias o de orfandad. También se ha solicitado como requisito que ninguna de las familias haya recibido una subvención similar en el mismo año por parte de otro Ayuntamiento.

Debido a que estas ayudas están destinadas a paliar situaciones de necesidad, se ha solicitado a las familias que cumplían con los requisitos la presentación de un reflejo lo más actualizado posible de la situación económica de la unidad familiar. Se han tenido en cuenta los ingresos líquidos percibidos por la familia en el mes natural anterior al de la apertura del plazo de presentación de las solicitudes.