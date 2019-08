Marea de devoción por la patrona

"Para la gente de La Luz, y de todo Avilés, este es un día muy grande. Tengo 82 años y desde que tengo uso de razón no me pierdo este día. Pase lo que pase, hay que subir a darle las gracias a nuestra patrona". Estas palabras de María González, vecina de La Luz, reflejan el sentimiento de los cientos de fieles que un año más se dieron cita el 15 de agosto en la ermita de la Luz para homenajear a la patrona de Avilés en su gran día. No hubo ni una silla vacía. La explanada con vistas privilegiadas a la Villa del Adelantado se abarrotó ayer para la celebración de la misa y posterior procesión que pusieron el broche a la novena de la "Luz de agosto".

A pesar de que la Virgen está considerada la patrona de Avilés desde junio de 2012, en la ciudad se la ha considerado siempre como tal. "Ella y San Agustín -el otro patrono de la ciudad- son lo más grande que tenemos, pero la Virgen siempre me ha tirado más", aseguró González.

Y es que la Virgen de la Luz ha sido siempre muy venerada. "Es muy querida. Se le piden muchas cosas: temas de trabajo, de salud? Los feligreses acuden mucho a ella. Abrimos la ermita a las ocho de la mañana, y ya me tengo encontrado a gente esperando", explicó Francisco Alejandro del Rey, párroco de La Luz.

Tampoco se perdió la celebración Gabino Fáez. Durante años hizo repicar las campanas cuando la Virgen de la Luz se alzaba al cielo avilesino a hombros de los cofrades. Los vítores y aplausos siguen sonando, pero las campanas han quedado en el olvido. "Desconozco el motivo, pero después de mí nadie ha seguido con la tradición. Las cosas cambian. Antes veníamos a reunirnos aquí, era lo que teníamos y era la forma de encontrarte con tus amigos y salir de casa. Se echa de menos ver más gente joven", comentó.

Purificación Fernández, presidenta de la Cofradía de la Luz desde hace catorce años, remarcó la gran cantidad de fieles que acudieron a la ermita. "Agradecemos mucho a la gente que haya venido a celebrar este día. A pesar del puente, de que es la fiesta por excelencia de María en toda España, la gente que hubo aquí hoy es impresionante", incidió.

Fernández, como todos los miembros de la cofradía, viven este día con especial emoción. "Virgen hay una sola, pero cada uno tiene predilección por la que le es más cercana. A la de la Luz es a la que llevamos adorando nosotros toda la vida", explicó la presidenta, que se emocionó al tomar la palabra durante la celebración.

Terminada la procesión, la talla de la Virgen fue devuelta al interior de la ermita, donde los devotos se acercaron a besar su manto. "No está de estrena este año, pero este azul marino es precioso. Le da un aire espectacular. Quien se acerca a besar su manto lo hace porque es una forma de estar más cerca de ella", explicó Fernández. La cita terminó con voladores en honor a la patrona, y un cántico que no puede faltar: "¡Que viva la virgen de la Luz!".