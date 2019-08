Multan a una treintena de surfistas en Salinas por utilizar la zona de baño

La Policía Local de Salinas multó ayer a una treintena de surfistas por invadir la zona de baño tras hacer caso omiso a las reiteradas advertencias de los socorristas. La jornada festiva del 15 de agosto fue complicada para el equipo de Salvamento de Castrillón. Los socorristas rescataron por la mañana a tres surfistas inexpertos que entraron en el agua con unas tablas que acababan de alquilar. Por la tarde, con el arenal de bote en bote en pleno agosto, tuvieron que acabar requiriendo la intervención de la Policía Local por un numeroso grupo de surfistas que invadió la zona de baño.

Los socorristas alertaron a los deportistas sobre la prohibición de utilizar la zona de baño para la práctica del surf, pero estos hicieron caso omiso a las advertencias. El coordinador del servicio municipal de salvamento y socorrismo, Ignacio Flórez, solicitó la presencia de la Policía Local en la playa para identificar a los infractores. La patrulla destinada en Salinas se trasladó a la playa, donde finalmente los agentes identificaron y multaron a una treintena deportistas, en su mayoría de fuera del concejo.

"La ordenanza municipal de uso de playas y la norma de Costas establece que la preferencia de uso de las playas es para los bañistas, lo que no quiere decir que no se pueda practicar deporte, sino que debe hacerse en los lugares que no están establecidos como zonas de baño", aclararon desde la Policía Local. Los deportistas han cometido supuestamente una infracción de desobediencia a las indicaciones del personal de salvamento. Es considerada como leve ya que no existió un riesgo elevado. Los sancionados pueden enfrentarse al pago de una multa de entre 50 y 150 euros. En el caso de que alguno de ellos reincida, se enfrentaría a una multa grave, que se sanciona con el pago de hasta 600 euros. Hace apenas una semana, los socorristas pidieron prudencia a los bañistas tras realizar seis rescates en una misma jornada en zonas prohibidas por su peligrosidad. "Las zonas de baño han de ser respetadas sobretodo, por aquellos que no conocen la playa", explicó Ignacio Flórez.