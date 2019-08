"Es indudable el carácter militar de Menéndez", defiende Román Antonio Álvarez

"Es indudable el carácter militar de Pedro Menéndez", destacó ayer el historiador Román Antonio Álvarez en la residencia de La Granda, que acogió una conferencia homenaje al navegante avilesino del que este año se cumplen cinco siglos de su nacimiento. Álvarez es historiador y ha escrito en las páginas de LA NUEVA ESPAÑA de Avilés "Las hazañas de Pedro Menéndez", que en unas semanas publicará en libro en la editorial Nieva.

"La mayor parte de la vida de Menéndez estuvo al servicio del Su Majestad. Al corso se dedicó de manera esporádica. A los veintitantos fue nombrado Capitán General por primera vez. La última fue casi cuando le llegó la muerte, cuando le encargaron apoyar la flota de Luis de Requessens, cuando el intento de invasión de las islas Británicas", destacó Álvarez. "Dicen que no es militar porque no pasó por la Academia. Eso es cierto, pero no pasó por ella porque no había, porque no existía", apostilló el investigador avilesino. "La prueba de que sí que es militar es que la Armada le tiene entre los suyos", apostilló.

"El único Capitán General que siempre lo era es el destinado en el Mediterráneo: el peligro de los turcos era constante. En el Atlántico los nombramientos eran eventuales, por esa razón Menéndez lo fue más de diez veces", señaló Álvarez. "Este nombramiento era real, como el de Adelantado de La Florida, como Gobernador de Cuba o capitán del Caribe".