Se busca millonario en Las Vegas

"¿A quién le habrá tocado el premio?". Esta era la pregunta que todo el mundo se hacía ayer en Las Vegas. La expectación y los chismorreos se adueñaron del entorno de la Administración Número 1 de la localidad corverana, donde el viernes se selló un boleto de "El Millón" premiado. "Si me tocara, no me escondería. Sólo puedo decir que lo disfrute con salud", indicó Aquilina Carrasco, vecina de Las Vegas. "Mejor que no lo diga porque le van a salir amigos rápido", bromeó José Ribao, también vecino de la zona.

Las hermanas Elena, Patricia y Rosana Bouzas son las dueñas de la administración donde recayó la fortuna. "Estábamos de sidras y nos llamaron de la central de loterías para avisarnos. Imagínate la alegría", contaba eufórica Patricia Bouzas. "Por el momento nadie se imagina quién puede ser el millonario. Por aquí suelen venir siempre clientes habituales", añadió. "Ha venido mucho cotilla preguntando si sabíamos a quién era", admitió. "Nos gustaría ponerle cara", indicaron las loteras. "Va a ser difícil porque al ser puente podría haberle tocado a cualquiera", prosiguieron. "Mucha gente viene a mirar los boletos los lunes para seguir jugando. Es posible que entonces tengamos noticias", barruntaron las administradoras.

No obstante, el del viernes no es el mayor premio que esta administración ha repartido. En 2011 dieron una bonoloto premiada con 1.324.574 euros. Hace escasos meses tuvieron otro de 76.000. El año pasado el premio alcanzó los 941.920 euros. "Tenemos la suerte de nuestro lado, pero ya estamos pensando en dar el Gordo de Navidad", bromeó Patricia Bouzas. "Más allá del prestigio, la alegría y la publicidad, está pensar que repartes esperanzas para muchas familias", remataron las loteras.

Está claro que a la diosa Fortuna le gusta Asturias y, al parecer, está de veraneo en la comarca de Avilés. El pasado 11 de agosto se dejó ver por Salinas, donde regaló 624.278 euros en forma de bonoloto. De la misma manera dejó un boleto de 54.894 euros en La Luz el 16 de agosto. Las Vegas fue su última visita.