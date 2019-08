Ana Belén pone "Vida" a la fiesta

Lo último de Ana Belén se llama "Vida". Eso es lo que va a mostrar en San Agustín, prólogo de los fuegos artificiales. La plaza "abierta a los hombres y mujeres de todo el mundo" del Niemeyer se vuelve abrir el miércoles 28 (22.00 horas) para que la cantante madrileña ponga música a la noche más grande del verano avilesino (a partir de las 00.00 horas).

Ana Belén no conoce el escenario grande del complejo de la ría más que como actriz. Lo fue con "Kathie y el hipopótamo", de Mario Vargas Llosa. La actuación de San Agustín será grande, la única en el Principado esta temporada, que tanto Ana Belén como Víctor Manuel, su marido, son fijos de los programas de celebraciones estivales asturianas.

La gira de "Vida" en que está enclavado el concierto de la cantante y actriz madrileña es la primera desde 2013. No tenía álbum inédito desde "Anatomía", en 2007. La "Vida" que lleva bajo el brazo es fruto de la colaboración con el propio Víctor Manuel, el hijo de ambos -y, además, productor, David San José-. También Rozalén; Dani Martín; Jorge Drexler; el cantautor Andrés Suárez, o del letrista Juan Mari Montes, uno de los más respetados de España. Pablo Milanés ha puesto música a un poema del asturiano Ángel González, en su día, compañero de fatigas, y Joaquín Sabina ha adaptado, "de forma libérrima", una canción de Noa. Además, recupera a un compositor fallecido con tan solo 49 años: Federico Lladó.

Dice la editora de "Vida" que el disco de Ana Belén "festeja el poso de la experiencia, el tiempo transcurrido; es un canto de libertad, con un presente que se cuela por todas sus rendijas". Además, Ana Belén no olvida su compromiso con las mujeres que luchan ("Mujer Valiente"). En la canción que da título al disco se escucha: "Vida no me cortes estas alas, que mientras una se mueve, la vida se hace más ancha".

"Vida" cuenta con la dirección sobre el escenario del dramaturgo y director teatral José Carlos Plaza (dirigió también "Vivir para cantarlo", una de las últimas giras de Víctor Manuel, que echó a andar, precisamente, en el Palacio Valdés).

Ana Belén comenzó la gira del nuevo disco en el Teatro Romano de Mérida el pasado 25 de mayo. Ha pasado por Madrid, Barcelona y Valencia. Antes de llegar a Avilés se detendrá en Jerez de la Frontera, y después viajará a Valladolid. En su regreso a los escenarios en solitario desde su tour con "A todos los hombres que amé", en el 2013. Un tiempo que en el que no ha dejado de trabajar: con colaboraciones, discos de dúos y recopilatorios, ni de recibir reconocimientos, como el "Grammy Latino".