Banda sonora de risas en las calles avilesinas

"Bienvenidos a una experiencia única". Así recibió ayer Víctor Samarkanda, conductor de la primera edición del festival "Humor de Acera" a quienes se acercaron a la plaza de Carlos Lobo para ganar años de vida con risas y sentido del humor. "En España hay muchos festivales musicales en las plazas, pero nunca habíamos visto cómicos a pie de calle", comentó Samarkanda minutos antes del inicio del espectáculo. El conductor del festival preparó al público con un calentamiento en el que los asistentes tuvieron que mover los brazos de izquierda a derecha al ritmo de "We are the champions", para celebrar una ficticia victoria del Avilés en la Champions League.

Los primeros en subirse al escenario, con el público ya desinhibido, fueron los músicos de la banda "ingenieros que hacen cosas ingeniosas", que acostumbran a tocar en el Metro y las calles de Madrid. "Esto para nosotros es un ascenso de categoría, porque hemos pasado de la calle a la plaza", comentó entre risas uno de los componentes antes de interpretar una canción en contra del maltrato animal. "Con ellos hemos querido completar un cartel que busca diferentes ángulos de la comedia: una banda musical con instrumentos inventados, un representante de un legado familiar en la comedia española, un monologuista más puro y un chaval que destaca en el mundo de la magia", señaló el organizador.

A los músicos, les siguió el mago y humorista Vari, que enfundado en pijama y bata rosa provocó las carcajadas de los niños de Avilés. "Los pequeños pasan un rato muy entretenido. Vine con mis nietos y llevo un rato sin saber nada de ellos", comentó el vecino avilesino Rafale Medina, que se encontraba entre el público.

Los humoristas Emilio Feijoo Aragón (nieto de Miliki) y Alberto Cabrillas fueron los encargados de cerrar la tarde de humor, en la repleta plaza de Carlos Lobo.