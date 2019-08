La milla de oro de Asturias está en Salinas

La avenida Clarín, en Salinas, es la calle más cara para vivir del Principado de Asturias, con un precio medio por vivienda de 935.636 euros, según el ránking publicado por el portal inmobiliario Idealista. Para la elaboración de este estudio se ha considerado el precio medio absoluto de todo tipo de viviendas anunciadas en el portal en una misma calle. El análisis ha tenido en cuenta aquellas calles que contaban con un mínimo de diez anuncios en la página del portal inmobiliario en cuestión. Por tanto, el resultado muestra los precios medios de las calles, lo que no significa que sean las viviendas en venta más caras de cada mercado.

Los vecinos de la avenida castrillonense desconocían vivir en la milla de oro de Asturias. "Me sorprende mucho la noticia de que esté en el primer puesto del ránking porque no me parece que haya grandes mansiones. Hay otras zonas, mismamente de Salinas, que parece que tienen casas más caras. Aún así, me ilusiona saberlo", comentó Cecilia Rodríguez Suanzes, nieta de la propietaria de una de los inmuebles, construido antes de la guerra civil, siendo una de las primeras casas en construirse en dicha calle. La curiosidad de este inmueble es que estuvo ocupado durante la guerra por tratarse de un lugar estratégico por su cercanía al mar.

Otra vecina, desde hace veinte años, de la misma calle manifestó su orgullo e ilusión por vivir en la calle más cara del Principado. "Me asombra que sean la calle más cara ya que no llega a ser primera línea de playa, cualidad que otros inmuebles sí que consiguen reunir y, a pesar de ello, la avenida Clarín ha sido escogida una de las mas caras. Supongo que es algo para tener en cuenta y de lo que estar orgulloso", mencionó la joven. Además, la vecina añadió que no se esperaba este resultado porque "aunque se trata de una localidad bastante turística en verano, son pocos los que se quedan permanentemente en el pueblo a vivir".

Vecinos de Piedras Blancas, que regularmente van a Salinas, también se mostraron su asombro al conocer el ránking. "No me sorprende que sea la más cara de Salinas, e incluso de Castrillón, pero que esté por delante de calles de Oviedo o Gijón sí me deja desconcertada. Aunque viendo las casas que hay, sí es verdad que puede ser la avenida Clarín la más cara para vivir", comentó Gala Mieres, mientras disfrutaba de la merienda con su familia en un establecimiento de la misma calle.

Según el estudio realizado por el portal inmobiliario, la avenida Clarín, en Asturias, tiene un precio medio para vivir que se encuentra por encima de comunidades autónomas tales como Aragón -681.786 euros-, Castilla-La Mancha -428.067 euros-, Castilla y León -545.600 euros-, Extremadura -345.345 euros-, Murcia -586.125 euros- e, incluso, Galicia -912.158 euros-. Además, la avenida castrillonense desbanca del primer puesto a la calle Marqués de Pidal, de Oviedo, que había sido la más cara el pasado año, con un precio medio de vivienda de 568.000 euros, y el camino de las Magnolias de Somió, en Gijón, número 1 en el ránking del año 2017, con una media de 744.455 euros.

En España, es la urbanización Coto Zagaleta, en la malagueña localidad de Benahavís, donde están las viviendas en venta más caras con un precio medio de 5.858.750 euros. A éstas, le siguen la avenida del Tibidabo en Barcelona (5.858.750 euros) y el paseo de la Marquesa Viuda de Aldama, en La Moraleja de Madrid (5.700.000 euros).