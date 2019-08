La reunión undécima de la mesa de Azsa se centra en los sueldos

Los representantes sindicales y de la empresa Asturiana de Zinc (Azsa) se reúnen esta tarde por undécima vez. Sobre la mesa tienen el convenio colectivo y, sobre todo, la implantación del quinto turno durante todo el año, pero también el incremento salarial. El acuerdo, según fuentes sindicales, "aún no está cerca". La empresa ha presentado su idea de aplicación del quinto turno todo el año y el Sindicato Independiente de Trabajadores de Asturiana de Zinc (SITAZ), el ampliamente mayoritario en el comité de empresa, la suya propia. La distancia entre ambas está en los días previstos para las vacaciones. Lo único que parece claro es la reducción de 32 horas de trabajo. La negociación del presente convenio tiene una duración "media". En otras negociaciones, sin embargo, no se necesitaron once reuniones para el acuerdo.