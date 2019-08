La falta de médicos colapsa el centro de salud de Sabugo, que cita a 8 días vista

Los pacientes del centro de salud de Sabugo se declaran "hartos" de las demoras que sufren para recibir atención médica. Las visitas programadas a las consultas de los médicos de familia acumulan en algunos casos demoras de ocho días: ayer mismo, día 21, la aplicación informática del Sespa daba cita con los médicos de Sabugo para el día 29. La situación no es mejor para quienes, decididos a no aguantar ocho días para tratar su dolencia, se aventuran a ir en persona al centro de salud: los médicos en activo están desbordados y el área de urgencia, colapsada.

"Yo vine para que me dieran una cita con el médico porque me accidenté hace trece días con el coche y el fisioterapeuta al que necesito ir requiere un informe de mi historial clínico", explicó Mari Paz González Gómez, una de las pacientes que se encontraba ayer en el centro. Esta mujer aseguró que "el problema está en que el médico ha pedido que solo se dé cita a aquellos que la necesiten de manera urgente".

Esta paciente contó que había comunicado el problema a Atención al Paciente del Hospital San Agustín y a la Oficina del Usuario, pero sin ningún resultado en ambos casos. "Ya no sé a quién recurrir, estoy desesperada y nadie soluciona el problema", protestó González.

"A las doce del mediodía, éramos más de 40 personas esperando para que nos llamaran desde el mostrador. Una auténtica locura", comentó uno de los pacientes que se encontraba ayer en el centro de salud de Sabugo. "Llevo más de dos horas esperando a entrar en la consulta para pedir un volante de cita con un especialista del hospital", comentó indignada Marta Fernández, quien sí tuvo la suerte de conseguir ser atendida, pero al cabo de varias horas.

En el momento que LA NUEVA ESPAÑA visitó ayer las dependencias sanitarias de Sabugo, la persona que estaba siendo atendida en la consulta de urgencias -recurso a la desesperada que utilizan los pacientes cuando no obtienen respuesta rápida para que les vea su médico- tenía el número 90 y en la sala de espera había gente con el 120. "Es el segundo día que vengo. Ayer estuve esperando varias horas y tuve que irme sin que me atendieran. Hoy -por ayer- ya llevo casi dos horas y parece que todavía va para largo. Dicen, por lo que les he escuchado, que el trabajo lleva el tiempo que lleva y que no hay médicos suficientes", criticó uno de los muchos pacientes que permanecían esperando su turno ayer. Este mismo añadió: "Yo entiendo el problema, pero tienen que encontrar una solución. De quien no es culpa es de los pacientes".

El centro de salud de Sabugo suele ser pararrayos de quejas de usuarios dado que soporta una de las mayores cargas asistenciales de Avilés. La aparente falta de previsión de los responsables sanitarios para cubrir las ausencias de los médicos en verano ha venido a agravar el problema. Este diario trató ayer de comunicarse telefónicamente con la gerencia de Primaria para recabar explicaciones de las demoras, pero resultó imposible: o comunicaba o nadie cogía el teléfono.