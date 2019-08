Los más pequeños pescarán en barco con el Marítimo de Luanco

El club Marítimo de Luanco organiza este sábado una jornada de pesca en embarcación para niños, una actividad que se realiza en la capital gozoniega por primera vez. "Los participantes podrán aprender no solo a pescar desde barco, sino también nociones de navegación. Buscamos preservar la tradición del mar entre los más pequeños, aunque sea como afición. Luanco es una localidad pesquera y eso no se puede perder", sentencia el presidente del club, Benjamín Álvarez. Además, los pequeños también recibirán directrices sobre las normas de la pesca, además de enseñarles a respetar el mar y el medioambiente en general, inculcándoles hábitos como no tirar la basura al agua. Una actividad, sin duda, muy completa.

"Saldremos con los críos en varias embarcaciones, con un patrón de barco y un monitor en cada una de ellas", explica Álvarez. La actividad comenzará a las 10.30 horas del sábado y se desarrollará hasta las dos de la tarde. "Estarán por el muelle del Gayo, lógicamente, son niños y no podemos salir a la mar. La seguridad es lo primero", señala Benjamín Álvarez. Las inscripciones se pueden formalizar en la sede del club Marítimo de Luanco, en el muelle del Gayo, a un precio de 10 euros. "El dinero servirá para sufragar los gastos en chalecos para niños y demás material que necesiten para la actividad", explica el presidente.