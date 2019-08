La Policía Nacional investiga el robo de cableado eléctrico en Llano Ponte

La Policía Nacional de Avilés investiga desde la mañana de ayer una sustracción de cableado eléctrico en la céntrica calle de Llano Ponte. Según comunicaron fuentes policiales, el hurto fue detectado hacia las 11.15 horas al hallar una serie de cables sueltos en plena calle. Fue entonces cuando se pudo determinar que la cantidad sustraída alcanzaba unos 140 metros lineales de cableado, que los cacos utilizan para extraer el cobre para su posterior venta.

La sustracción de cableado es una práctica habitual en los últimos años y genera además notables quejas de vecinos y empresarios por los consabidos fallos eléctricos derivados y también por la ausencia de las comunicaciones telefónicas e internet en viviendas y firmas.

Varias empresas del polígono empresarial Principado de Asturias, más conocido como PEPA, tuvieron ayer problemas con la red telefónica e internet durante buena parte del día. Manuel Vila, portavoz de los empresarios del polígono industrial, achacó esos fallos en la red de comunicación a un posible hurto de cableado eléctrico en el polígono. Esa posibilidad no trae por sorpresa a algunos de los empresarios y trabajadores del PEPA consultados por este periódico. "Por desgracia, ya estamos acostumbrados", señaló uno de ellos.

"Hacía tiempo que no pasaba nada en el polígono y esta mañana nos quedamos sin internet. Antes, cada dos o tres meses siempre había robo de cable; no me extraña nada que volviera a pasar", señaló un empleado de una de las empresas del PEPA. Otros tuvieron problemas con el fax, que estuvo inoperativo durante buena parte del día. En otras firmas se quedaron sin teléfono desde primera hora de la mañana y, sin embargo, en otras naves no tenían constancia de fallos de la red de comunicación, como sí ocurrió en otras ocasiones. "No sabemos a qué fue debida la ausencia de red, lo que sí es un hecho es que no tenemos teléfono, no pueden llamarnos ni podemos nosotros, y así se lo hicimos saber a la compañía", comentó otro de los afectados. Manuel Vila señaló además que la falta de seguridad durante el día puede explicar los robos continuados de cableado eléctrico en el polígono. "Solo hay vigilancia durante las noches", apuntó el portavoz de los empresarios del polígono industrial que ha sido objeto de continuados robos de material eléctrico en los últimos tiempos y ha motivado las consiguientes quejas de los empresarios.