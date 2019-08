España se perfila como el país del mundo con mayor esperanza de vida en 2040

La esperanza de vida en España se situará en los 86 años en el año 2040, de acuerdo con un estudio de la Universidad de Washington. Esta cifra convertirá a nuestro país en el estado del mundo con mayor esperanza de vida. "Abordar el envejecimiento se hace más necesario que nunca a la vista de esa previsión. Generalmente se plantea como un problema, más que como una oportunidad", señaló ayer la investigadora de la Universidad de Castilla La Mancha, Beatriz Rodríguez Sánchez. El envejecimiento plantea, desde su punto de vista, "grandes oportunidades de mercado" al contar con un nicho aún por explotar para los productores de recursos, como es el de los mayores de 65 años. "No solo hay oportunidades de comercio, también hay una gran posibilidad de trabajo que implica formación. Uno de los retos de nuestra sociedad es formar una fuerza de trabajo capacitada para hacer frente a los problemas y retos que plantea el envejecimiento", concretó Leocadio Rodríguez Mañas, jefe del servicio de Geriatría en el hospital universitario de Getafe.

El investigador aprovechó su intervención de ayer en La Granda para hacer hincapié en la necesidad de abrir geriátricos de forma masiva, en un intento por hacer frente al envejecimiento. Insistió en la urgencia de que se produzca una reforma del sistema para adaptarse a las necesidades del enfermo de hoy. "A diferencia del paciente de antes, que tenía una enfermedad y se moría o se curaba, ahora las personas tienen una enfermedad, y otra, y otra... se discapacitan, y necesitan rehabilitación. El mismo sujeto tiene necesidades distintas, lo que aconseja una organización diferente de los organismos sanitarios", subrayó Mañas, quien señala a los poderes públicos europeos y españoles como los principales culpables del deterioro del Estado de Bienestar. "Es nuestra joya de la corona, lo que diferencia al área europea del resto del mundo. No puede ser que en los programas de investigación de la Unión Europea no se haga ni siquiera referencia al envejecimiento", señaló el investigador. El enfoque no está siendo el oportuno: "Los objetivos ya no son curar o salvar vidas. Hay que atender al deterioro funcional que es el problema que genera el verdadero gasto sanitario, y que convierte a una persona mayor en frágil", añadió Mañas. En este punto también quiso pararse Beatriz Rodríguez, que recalcó la necesidad de estudiar el deterioro funcional "porque las bases de datos están llenas de información sobre enfermedades crónicas y clínicas, pero falta información sobre lo más sencillo de estudiar". La fragilidad se puede detectar con un simple examen de la velocidad de marcha, a través del que se pueden conocer ciertos riesgos. "Conocemos las cifras alarmantes de tensión y colesterol, pero no sabemos la fuerza que tenemos que tener para no entrar en riesgo", recalcó el catedrático de la Universidad Pública de Navarra Mikel Izquierdo Redín, en su intervención sobre la importancia del ejercicio físico en un envejecimiento saludable.

Europa es el continente más envejecido, y de acuerdo con el informe de envejecimiento publicado por la Comisión Europea en 2018, va a seguir ostentando este título por lo menos hasta 2070. De los datos de ese documento, Beatriz Rodríguez resaltó la importancia de las cifras del ratio de dependencia de los mayores; la cifra que mide el número de personas activas frente al número de mayores de 65 años. "En 2016, por cada cinco individuos, tres estaban empleados y dos tenían más de 65 años. Esa proporción, para 2070, va a variar considerablemente. De cada tres personas que veamos por la calle, dos van a ser empleadas y uno mayor de 65 años. Esa persona trabajando va a tener que mantener la pensión de las otras dos", comentó la investigadora, cuya solución para enfrentarse a estas cifras es "el diseño de políticas ajustadas al futuro escenario".