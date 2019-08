El premio del XVI Trofeo San Agustín de billar a tres bandas se va para Gijón

El centro asturiano de La Habana ha sido el encargado de organizar por decimosexto año consecutivo el trofeo de San Agustín de Billar a tres bandas. Durante la tarde de ayer culminó el torneo con la celebración de las semifinales y la final.

Los cuatro condecorados de esta edición fueron el avilesino Ángel Albir, que se llevó el cuarto premio, el leonés Jesús Antón, que se clasificó en tercera posición. La final la disputaron los gijoneses Antonio Mesa y Antonio Menéndez, siendo Mesa el ganador absoluto del torneo. Tras esta final se procedió a la entrega de premios y los participantes disfrutaron de un tentempié en el propio centro asturiano.

Este torneo no oficial reunió a un total de 21 jugadores de los clubes de billar de Mieres, Oviedo, Gijón y Avilés. Tres de ellos no pertenecían a ningún club ya que se permitía también la participación de jugadores no federados para fomentar la práctica del billar en Asturias y asegurar así la continuidad de este deporte.