Detenido un conductor novel con una tasa en alcohol en sangre siete veces mayor de la permitida

La Policía Local de Avilés ha detenido a las 9.41 horas de hoy a un hombre de 32 años identificado como J. E. C. M., vecino de Avilés, por conducir con una tasa de alcohol en sangre siete veces superior a lo permitido. Se trata de un conductor novel (el carné le fue expedido hace un mes y una semana), por lo que debería dar un nivel de alcohol por litro de aire espirado inferior a 0,15 miligramos; no obstante, la primera prueba arrojó un resultado de 1,04 miligramos y la segunda, de 0,94. Los agentes dieron el alto a este conductor en la calle Fray Valentín Morán y le imputan un delito contra la seguridad del tráfico.

No ha sido la unica actuación de la Policía Local de Avilés en materia de seguridad vial en las últimas horas, pues a las 5.10 de la madrugada se detuvo a C. C. J., de 24 años y vecino de Avilés, cuando conducía el vehículo por la plaza de la Merced y fue visto rebasando un semáforo en fase roja, por lo que fue interceptado por la patrulla, comprobando que podría conducir ebrio. Este extremo se confirmó al hacer la prueba de alcoholemia, en la que dio 0,71 y 0,70 miligramos de alcohol por litro de aire espirado.