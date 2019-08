Todas las músicas caben en Avilés

La música es una de las grandes protagonistas de las fiestas de San Agustín y los avilesinos se apuntan a todos los "palos". Por ello, este año el Ayuntamiento de Avilés ha querido ampliar los eventos musicales. El nuevo festival "Combina Avilés" reunió ayer a los fanáticos de la música electrónica, en la Antigua Pescadería. Ocho dj's asturianos amenizaron, desde las 13.00 horas hasta pasada la medianoche, a decenas de personas que disfrutaron de los estilos "house", "disco", "funky" o "deep", entre otros.

El encargado de abrir fuego en la primera edición del festival fue Dj Mastersoul, y tras él, David Moreira, Anclado Fernández, Daniel Aibar, Damián Martín, Jairo Beltrami, Leenosh y Héctor Llamazares, en este orden, dieron lo mejor de ellos para que el público no parase de disfrutar. Cada uno de ellos tuvo una hora y media para demostrar por qué son considerados de los mejores dj's del panorama asturiano.

"Yo vine porque soy bastante fan de la música electrónica y me parece una gran idea organizar este festival", comentó Sandra Martínez, una de las más de cincuenta personas que estuvieron disfrutando del espectáculo de Daniel Aibar. Al igual que Martínez, fueron muchos los que se declararon "fans" de este estilo de música. Pero también hubo, quien, al ver las carpas y escuchar la música, no pudo evitar pasarse por allí a tomarse una cerveza. "No me declaro muy seguidor ni entendedor de este estilo, pero es una buena oportunidad de tomarme una cerveza en la calle, en una ambiente 'chulo'", explicó Jorge Sánchez.

"Nosotros venimos porque nos gusta mucho la música del dj Héctor Llamazares, que según el programa es el último en tocar, pero aprovechamos y pasamos aquí la tarde. Así, vemos también el espectáculo de arte que han montado y nos tomamos algo en el bar", comentó Lidia Martínez, vecina de Avilés, acompañada por varios amigos.

A los dj's de ayer se sumarán hoy otros siete artistas para seguir poniéndole el toque musical a los primeros días de las fiestas de San Agustín. Los encargados de pinchar, a partir de las 13.00 horas, serán Dj Enrique, Kresy -estos dos desde un coche en la calle-, Dr. Gregory, Chanin, David Mallada y Aida Blanco. Cerrará la edición del festival Richi Risco, a partir de las 21.00 horas.