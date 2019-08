La recreación medieval, apuesta segura

Desde sobrasada mallorquina o hidromiel valenciana hasta miel asturiana, pasando por patés riojanos, embutidos extremeños o postres cántabros. La comida manda en esta edición del mercado medieval de San Agustín, pero no falta la artesanía en plata, madera, cerámica y cuero, con más de un centenar de puestos repartidos por la parte más antigua del casco histórico de Avilés, además de talleres para aprender a trabajar el sílex, la lana, el esparto o a fabricar cencerros.

Por si las calles de la Fruta, la Ferrería o el Sol y las plazas Carlos Lobo y Camposagrado, unidas a los disfraces de los tenderos de casa uno de los puestos, no fueran suficientes, música tradicional e interpretaciones teatrales durante todo el día terminaron de poner ese ambiente medieval que atrae a tanta gente. Fueron muchas las personas que recorrieron ayer, en el primer día de esta edición, el mercado, tantas que en ocasiones era imposible caminar por las estrechas calles avilesinas, dando un punto más de autenticidad a la recreación del ambiente que se pudo vivir antaño en los mercados avilesinos.

Bien podía María Ruiz haberse pasado días viajando en carreta para traer a Avilés su hidromiel artesana desde Valencia, su ciudad de origen, o Sandra Martínez haberse pasado la calurosa jornada del viernes tirando de la harina y el resto de ingredientes de los postres desde Santander para no perderse el mercado de San Agustín. Así habría ocurrido en la Edad Media para que el mercado tuviera tanta variedad de productos. "Nosotros vinimos el año pasado y nos encantó. Cuando vienes de fuera te imaginas una ciudad industrial, pero tiene un casco histórico precioso. Así que repetimos", señaló ayer Ruiz, que también vende por internet (seguro que no vino en carreta por tanto). Y lanza un aviso a navegantes: "La gente está poco acostumbrada a probar hidromiel, pero no tiene que ser una bebida dulce ni fuerte, lo hay seco, semiseco, con diferentes graduaciones...".

Sandra Martínez ya es una veterana del mercado medieval de San Agustín. "Llevamos doce años viniendo. Podría ser que lo hicieramos porque nos queda cerca de casa, pero la verdad es que nos gusta mucho. Recorrermos muchos mercados medievales y estas calles le dan a éste un encanto especial", afirmó mientras preparaba rosquillas de anís para la venta.

También los clientes llegan desde diferentes puntos, como Natalia Álvarez, que asiste al mercado medieval siempre que puede desde Navia. "Me gusta mucho, porque aquí hay muchas cosas, más de las que suele haber en otros mercados de Asturias", señaló, tras comprar un cuenco ambientador en uno de los puestos.

Está bien, pero no hace falta comprar para disfrutar del mercado. Solo hay que preguntarle a Alba Pando, de 3 años, que botaba y bailaba al ritmo de la música de Gálata. Hasta tuvo la oportunidad de tocar el tambor que portaba uno de los músicos. "Le voy a decir a mis padres que quiero tocar el tambor", afirmaba la pequeña ante la mirada "preocupada" de su padre.